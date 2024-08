Janja po polfinalu k fizioterapevtu

V sončnem severnem predmestju Pariza se je olimpijski nastop Janje Garnbret začel popolno, edina je štirikrat priplezala na vrh balvanov in le manjša lepotna napaka, potrebovala je osem poskusov namesto štirih, jo je ločila od popolne stotice. »Pred tekmo sem bila povsem sproščena, želela sem si le uživati, s prikazanim sem lahko zelo zadovoljna,« je bila prva ocena nasmejane Korošice, ki se je na balvanih znašla odlično, čeprav so jih domači postavljalci oblikovali povsem po željah Orianne Bertone.

»Eno leto sem se pripravljala le za ta nastop, od lanskega Berna, kjer sem se uvrstila na olimpijske igre. Zdaj je tekma končno tu, plezala sem s pravo energijo, bila prava Janja in se imela v redu,« je prvi del polfinalnega nastopa v olimpijski kombinaciji ocenila Garnbretova. Na olimpijskih igrah tekmuje le 20 plezalk, zato kvalifikacij ni bilo. V dveh polfinalih na balvanih in v težavnosti se potegujejo za osem finalnih vozovnic.

Prvi del je brez napake opravila le Janja, ki se znova ni obremenjevala s tekmicami. »V izolacijski sobi se nič ne sliši, po vsakem balvanu pa si takoj prižgem glasbo in ne poslušam, kaj se dogaja zunaj. Sem v svojem svetu. Tik pred prvim balvanom sem občutila malo pozitivne živčnosti,« povsem mirna le ni bila svetovna št. 1, a se to pri njenem plezanju ni poznalo. Do vrha prvega balvana je prišla v pičlih 35 sekundah, v primerjavi s tekmicami se je zdelo, da ima na rokah lepilo, tako preprosto in zanesljivo je bilo videti njeno plezanje.

Našla je svoj način

A zadnji balvan kljub vsemu ni minil brez pretresov, pri prehodu se je na majhnih oprijemih zataknila, nato pa je spremenila taktiko in z bliskovitim nizom gibov prišla najprej do varnega oprijema, nato pa v dveh skokih še na vrh in ocena 99,6 je bila njena. En poskus na tretjem in trije na četrtem so jo stali popolnega nastopa.

Mia Krampl po prvem delu polfinala zaseda 17. mesto. FOTO: Benoit Tessier Reuters

»Sama sem si zakuhala to malo paniko, četrti balvan mi je povzročil malo težav, moram s trenerjem Romanom Krajnikom proučiti, kaj sem sploh naredila narobe, a sem nato našla svoj način, ki je bil tudi povsem v redu,« se ni preveč obremenjevala 25-letnica, ki je bila zadovoljna, da je tudi minimalne težave niso zmotile in je ostala mirna.

V polfinalu je na balvanih nastopila tudi Mia Krampl, ki je osvojila 28,4 točke, s katerimi zaseda 17. mesto. Mnogo bolje se znajde v težavnosti, tako da upov na finale še ni povsem pokopala. Zdaj obe Slovenki čaka premor do jutrišnjega drugega dela polfinala, kjer bo na voljo novih 100 točk, najboljših osem v seštevku obeh se bo uvrstilo v sobotni finale. Vmes Garnbretovo čaka še tretma pri fizioterapevtu, začutila je nekaj bolečin v hrbtu, a je zatrdila, da ne gre za nič resnega.