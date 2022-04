Jan Urbas: V prazni dvorani je kot na pogrebu

Za slovensko hokejsko reprezentanco se je začelo tisto zadnje nestrpno odštevanje pred osrednjim nastopom letošnjega leta – svetovnim prvenstvom skupine B od 3. do 8. maja v Ljubljani. Pred risi sta še dve močni pripravljalni tekmi – danes (19.00) blizu slovenske meje v Tablji (Pontebbi) proti domačim azzurom ter v soboto (18.00) na Bledu s Francijo. O pričakovanju teh dveh preizkušenj kot tudi SP ter uspešni klubski sezoni v Nemčiji smo se pogovarjali z Janom Urbasom, že dolgo enim od udarnih risov.

Sicer se najbrž ne kaže prezgodaj veseliti, toda pogled na ledeno ploskev vaših priprav na Bledu razkriva gnečo ter spodbudno zdravstveno stanje med risi, potem ko sta po zadnjih poškodbah okrevala tudi Žiga Jeglič in Rok Tičar?

»Bo kar držalo. Res nas že dolgo ni bilo toliko v zadnjem tednu pred velikim tekmovanjem in meni to prav ustreza, saj smo lahko vsi do zadnjega ustvarjalni, ni toliko ponovitev nekaterih vaj kot v primeru manjšega števila igralca ter ugibanja v slogu, češ, kaj bi bilo, če bi imeli še tega ali onega.«

Kako ste sicer zadovoljni s sezono v Bremerhavnu, četrtfinalistu ugledne nemške lige?

»V dolgi klubski sezoni si vedno sledijo vzponi in padci. Za nas pa je bilo pomembno, da smo zmagali na zadnjih treh tekmah rednega dela, in sicer kar dvakrat proti močnemu Mannheimu ter proti Wolfsburgu (obe moštvi sta zdaj v polfinalu, o. p.) ter se pozneje zasluženo uvrstili v četrtfinale. Za naš klub, ki tradicionalno še zdaleč ni med največjimi v nemškem hokeju, je bil nastop v četrtfinalu lep uspeh, izgubili smo na koncu proti Wolfsburgu na 5. tekmi v seriji na tri zmage, želeli smo si korak več.«

Zagotovo pa ste zadovoljni z osebnim učinkom, po točkah ste 6. najučinkovitejši hokejist rednega dela sezone.

»Ne morem se pritoževati, lepo število golov in podaj sem zbral, je pa seveda vedno lahko še bolje.«

Očitno pa ste zadovoljni na nemškem severu, po koncu sezone ste podpisali novo sezono za ta klub, pri katerem ste že pet let?

»Res je tako, vsi trije, torej še Miha Verlič in Žiga Jeglič, ostajamo v Bremerhavnu. Ko imaš takole že zagotovljeno naslednjo sezono, si lahko sproščen pred reprezentančnim izzivom kot tudi pozneje počitnicami.«

Zdaj je pred vami prvenstvo, ki ga je morala naša zveza po navodilih iz Züricha, kjer je doma IIHF, že dvakrat preložiti. Kako gledate na to?

»Bolje, da smo zdaj čakali, kot da bi imeli prvenstvo brez gledalcev. V Nemčiji sem dodobra spoznal, kako je igrati v praznih dvoranah. Res, kot bi bili na pogrebu, ne pa na športnem dogodku. Zdaj pa verjamem, da bo v Tivoliju pravo ozračje. In naš cilj vrnitev med najboljše je jasen.«

Kako gledate na tivolsko konkurenco: z Madžarsko ste pogosto igrali, z Južno Korejo v zadnjih letih, z Romunijo in Litvo pa niti ne?

»Seveda smo resni kandidati za prvi dve mesti, toda ničesar ne kaže prehitevati. Želimo si igrati kakovostno in v kali zatreti želje tekmecev. Če proti realno slabšemu ne dosežeš hitro prvega gola, si živčen, kar seveda ni dobro za tekmo.«

Kaj pa ti dve tekmi za test proti članicama najvišjega razreda Italiji in Franciji?

»Zelo sta dobrodošli. In povrhu mi je všeč, da imamo v četrtek malo vožnje do italijanskega prizorišča. Hitro bomo nazaj v našem baznem taboru, dovolj bo časa za počitek in tudi pripravo za soboto. Zaenkrat je res vse v redu, naj tako tudi ostane.«