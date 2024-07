Ista zgodba kot pred tremi leti! Angleži znova pokazali, da so slabi poraženci

Španija je v razburljivem finalu Eura na olimpijskem stadionu v Berlinu slavila na tekmi proti Angliji z 2:1 in osvojila rekordni četrti naslov zmagovalke stare celine.

Williams je v 47. minuti popeljal furije v vodstvo, Palmer je v 73. izenačil in Angliji vlil upanje, a je Oyarzabal štiri minute pred iztekom rednega dela zadel za novo prednost Špancev in zapečatil usodo treh levov.

Po koncu tekme je sledila uradna slovesnost, Yamal in Rodri sta najprej prejela nagradi za najboljša mlada igralca turnirja, torej najboljša igralca Euro-showa nasploh, nato pa se je začela podelitev medalj, kjer smo videli popolnoma isto zgodbo kot pred tremi leti v Wembleyju.

Nič jim ni dovolj dobro

Nekateri angleški reprezentanti so namreč znova pokazali, kako jezni poraženci so, saj so tako rekoč v istem trenutku sneli srebrne medalje, potem ko jim jih je okoli vratu nadel predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Španci zasluženo prvi. FOTO: Javier Soriano Afp

Nešportno? Po prikazani igri med prvenstvom marsikdo meni, da si niso zaslužili niti uvrstitve v finale, zdaj pa jim niti medalja za drugo mesto ne zadošča.