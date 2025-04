Referendum o dodatku k pokojnini za umetnike bo 11. maja

Referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti bo 11. maja, so z 71 glasovi za in brez glasu proti na današnji izredni seji odločili poslanci DZ.

Zahtevo za zakonodajni referendum je vložila SDS. V SDS menijo, da zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti prinaša neupravičene privilegije peščici.

Vprašanje, ki bo dano na referendumu, se glasi: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je sprejel DZ na seji dne 30. 1. 2025?

Po mnenju ministrice za kulturo Aste Vrečko referendumsko vprašanje ni ustrezno in bi se moralo glasiti, ali se ljudje strinjajo, da se izjemne pokojnina še naprej podeljuje po zakonu iz leta 1974. Na današnji seji DZ je ponovno izpostavila, da zakon iz leta 1974 ne predvideva nikakršnih meril za podeljevanje, medtem ko novi zakon ne uvaja novih dodatkov, uvaja pa transparentne, pravične in enakopravne kriterije za dodatek. Referendum je ministrica označila kot »referendum proti umetnikom, kulturi in Sloveniji«.

Pozvali k bojkotu

Prvopodpisani pod pobudo, poslanec SDS Andrej Hoivik je izpostavil, da na referendumu o veljavnosti novega zakona več ne bo odločala vladna koalicija, ampak bodo o uveljavitvi novega zakona odločali državljanke in državljani.

Med štiri ure in pol dolgo razpravo so koalicijski poslanci predlagateljem referenduma očitali laži in manipulacije v času zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma, sam referendum pa označili že kot del predvolilne kampanje. Nekateri so napovedali, da se ga ne nameravajo udeležiti in tudi pozvali k bojkotu.

V opozicijskih SDS in NSi so koaliciji očitali zavajanje v zvezi z omenjenim zakonom ter bili kritični do pozivanja k bojkotu referenduma. Kot so izpostavili nekateri, gre za dvojna merila koalicije do z ustavo zagotovljene pravice do izražanja, saj ko ji to ustreza, ljudi poziva na volišča, sedaj pa jih poziva k bojkotu.