Ustvarjalke spletnih vsebin pokažejo realno stanje in objavljajo posnetke

Če imate majhnega otroka, potem dobro veste, kako težko je doma vzdrževati vsaj približen red in čistočo. Več ko jih imate, težji je izziv, in če skrbite za štiri razigrane mulce, je včasih skoraj nemogoče imeti urejen dom. O tem je javno spregovorila Nicole Austin iz Worthinga v Sussexu ter na spletu namesto posnetkov popolnega, urejenega doma objavila svoje bivališče – živi v mestni hiši z dvema spalnicama – v najslabših trenutkih.

Nekoga so posnetki razmetane hiše tako zmotili, da je k Austinovim poslal policijo.

Kanček realnosti v poplavi zrežiranih podob družinskega življenja je večinoma naletel na odobravanje, celo navdušenje, a ne pri vseh. Nekdo od sledilcev je 25-letni materi poslal na dom policijo, češ da zanemarja svoje otroke. Čeprav je bila izkušnja, kot je povedala, strašna za vso družino, ne bo prenehala ozaveščati spletne publike o resničnosti družinskega življenja. »Nered je normalen,« trdi mlada mama in dodaja, da si ženske ne bi smele preveč gnati k srcu občasnih kaotičnih domačih razmer.

Austinovo so začele posnemati še druge mame

Nicole je le ena od mam, ki so del tega trenda. Vedno več uporabnic na TikToku objavlja posnetke svojih stanovanj v najbolj razmetanih in umazanih trenutkih. »Tako kot ona se tudi jaz trudim obvladati hišna opravila in organizirati stvari. Rada bi nekaj dodatnega zaslužila, da bi lahko hišo popolnoma opremila,« je KirstieKins93, ena od mater, ki sledijo vzoru Austinove, razkrila razloge, zakaj je umazano in razmetano življenjsko okolje postavila vsem na ogled. »Moja hiša ni ves čas razmetana, trudim se po najboljših močeh,« je še razložila.

Mama sporoča, naj se ne obremenjujejo.

Obe materi tožita, da je vse povezano z denarjem. Bogatejše družine si namreč lahko privoščijo tudi pomoč pri pospravljanju. Austinova je celo prosila za družinskega pomočnika, ki ga v Združenem kraljestvu lahko dobite, če ste, kot obe omenjeni mami, v finančni krizi in težko krmarite med službo in družinskimi obveznostmi.