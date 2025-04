Spremembe v zobozdravstvu: porcelanasta zobna prevleka brezplačna za vse

Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, predvsem na področju zobozdravstva, prinaša več ugodnosti za paciente. Od 1. julija za porcelanasto zobno prevleko ne bo treba več doplačati in bo tako iz obveznega zdravstvenega zavarovanja po novem dosegljiva vsem.

Standardni materiali za izdelavo prevleke in mostička bodo po novem kobalt-kromova zlitina, kompozit, monolitna keramika in porcelan, za zavod pa predstavljajo dodatnih osem milijonov stroškov letno.

Pravtako so se z zdravniško zbornico dogovorili za 12 evrov oziroma 20 odstotkov povišanja materialnih stroškov za bele zalivke, tako Radio Slovenija, kar bo pokrilo stroške zobne ambulante.

Od julija prihodnje leto (2026) naj bi zavarovanje vsem krilo tudi bele zalivke. Pravico do tako imenovanih belih zalivk imajo od januarja že danes mladi do 26. leta, nosečnice in doječe matere. Tej skupini ljudi bele zalivke v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Tudi odraslim pa ZZZS že zdaj plača bele zalivke v vidnem sektorju, to so prvi trije zobje zgoraj in spodaj.