Michelle Obama o finančno nestabilnih moških: »Uh, poročila sem se z enim od njih.«

Michelle Obama nikoli ni bila oseba, ki bi jo bilo strah povedati resnico, še posebej, ko gre za njen dolg zakon z Barackom Obamo.

Tokrat je nekdanja prva dama Združenih držav Amerike zaupala dejstvo iz začetka njune zveze in se pošalila na račun ne ravno cvetočega finančnega stanja tedaj še bodočega moža.

V pogovoru v podcastu The Light, ki ga vodi z bratom Craigom Robinsonom, je razkrila še, kaj se ji pri intimnem partnerju zdi resnično pomembno.

Bratu in sestri se je pri klepetu pridružil britanski voditelj podkasta in motivacijski govorec Jay Shetty, ki je spodbudil globoko debato o ljubezni, vrednotah in tem, kaj v resnici gradi odnos, ki traja.

Craigovo zabavno vprašanje je bilo tisto, ki je Michelle spodbudilo k vrnitvi na začetek zveze z Barackom, ki ga je spoznala poleti 1989, ko je kot mladi pripravnik začel delati v njeni odvetniški pisarni v Chicagu.

»Kaj pa, če bi te pritegnil moški, ki, ko bi ga spoznala, ne bi bil finančno stabilen?« jo je z nasmehom na obrazu vprašal Craig.

Michelle ni oklevala in je odgovorila: »Uh, poročila sem se z enim od njih.«

Michelle se je spomnila, kako ji je srečanje z Barackom spremenilo vpogled v to, kaj je resnično pomembno.

»Ko sem spoznala Baracka, sem zapustila korporativno podjetje,« je razložila. »Imela sem nekoga, ki mi je rekel: "Tu sem zate. Negotovi trenutki, za katere misliš, da so veliki, v resnici niso tako strašni, in jaz sem tukaj, da ti v njih pomagam."«

Povedala je, da je to bil začetek nečesa izjemnega.

»Tako sem si rekla: "Raje bi od partnerja dobila varnost kot višji dohodek. Raje bi bila s tistim, ki je pripravljen v težavah biti ob meni."

Ampak to je pomenilo, da sem morala tudi sama biti tudi pripravljena stati v težavah ob njem.«

Michelina iskrena izpoved je poslušalcem ponudila redek pogled na temelje enega najbolj občudovanih zakonov na svetu. Njena iskrenost je kot vedno, pritegnila poslušalce.

Spomnila je na pritiske, s katerimi se soočajo mnoge ženske pri izbiri življenjskega sopotnika, in opozorila, da so njene prijateljice včasih zavrnile potencialne partnerje zaradi stvari, kot sta izobrazba ali dohodek.

»Veliko ljudi ne gleda dovolj globoko,« je dejala. »Ne gledajo dovolj široko na to, kaj naredi dobrega partnerja. Namesto tega se vse prevečkrat osredotočijo na površinske stvari.«

Epizoda je bila predvajana nekaj mesecev po tem, ko sta Michelle in Barack praznovala 32. obletnico zakona, čemur sta namenila objave in čestitke na instagramu.

Kljub vsem izrazom ljubezni se par v zadnjih mesecih sooča z govoricami o ločitvi, ki jih deloma podpihujejo njuni ločeni javni nastopi.

Oba glede govoric molčita, se pa je v središču tega kot ljubica Baracka znašla celo Jennifer Aniston, ki je trditve, da je nekdanji predsednik Združenih držav podlegel njenim čarom, zanikala sama.

Po tem, ko sta leta 2016 zapustila Belo hišo, sta Obamova začela novo življenjsko obdobje in več časa preživljata na Zahodni obali.

Deloma zaradi njunih hčera: starejša Malia se je po diplomi na Harvardu preselila v Los Angeles, da bi nadaljevala kariero kot scenaristka, medtem ko je mlajša Sasha, prestopila z Univerze Michigan na Univerzo Južna Kalifornija in diplomirala iz sociologije.

Michelle in Barak nadaljujeta s številnimi osebnimi in poklicnimi projekti, vključno z vodenjem produkcijske družbe Higher Ground, govorniškimi nastopi ter prodajo Michellinih knjig, piše Hello US.