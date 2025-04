Moškemu zasegli 101 gram konoplje in amfetamin, hišna preiskava razkrila še več (FOTO)

Policisti Policijske postaje Krško so 2. aprila pri opravljanju rednih nalog na območju mesta naleteli na primer, ki kaže na resen sum preprodaje prepovedanih drog. Med postopkom so 36-letnemu moškemu zasegli 101 gram konoplje in manjšo količino amfetamina. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so ga pridržali in mu odvzeli prostost.

Na podlagi sodne odredbe so policisti nato opravili še hišno preiskavo na osumljenčevem naslovu. Tam so odkrili dodatnih 100 gramov bele prašnate snovi, za katero obstaja sum, da gre za amfetamin. Poleg tega so našli dve digitalni tehtnici, na katerih so bile vidne sledi belega prahu, kar dodatno krepi sum, da je moški sodeloval v razpečevanju prepovedanih substanc.

Kazenska ovadba v pripravi

Vse zasežene snovi so bile poslale v nadaljnjo forenzično analizo, rezultati katere bodo ključni za nadaljnji kazenski pregon. Zoper osumljenca bodo kriminalisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Moškega čaka kazenska ovadba. FOTO: Pp Krško

Problem prepovedanih drog ostaja

Primer iz Krškega znova potrjuje, da je prisotnost prepovedanih drog na slovenskih tleh resen in razširjen problem, s katerim se policija spoprijema vsakodnevno. Sodobni načini razpečevanja drog – od uporabe digitalnih tehtnic do prikritih poti distribucije – zahtevajo od preiskovalcev natančno in usklajeno delo z drugimi institucijami, vključno s tožilstvom in sodstvom.

Moški osumljen preprodaje, hišna preiskava razkrila dodatne dokaze. FOTO: Pp Krško

Policija ob tem opozarja na pomembnost sodelovanja javnosti pri zaznavanju sumljivih dejavnosti v lokalnih skupnostih. Vsakršna informacija, ki lahko pomaga odkriti verige preprodajalcev, je ključna pri omejevanju dostopnosti drog, še posebej med mladimi.