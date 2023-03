Irving v bran Dončiću: Moramo ga podpreti in mu pomagati, da bo dobro (VIDEO)

V zahodni konferenci severnoameriške košarkarske lige NBA vlada vse večja gneča v boju za končnico. Najslabše kaže prav Dallas Mavericks, ki so v nedeljo izgubili proti Charlotte Hornets. Za nameček pa je slovenski zvezdnik Luka Dončić prejel 16. tehnično napako v sezoni, zaradi česar bo moral najbrž izpustiti naslednjo tekmo proti Indiani.

Dončić je tehnično napako prejel ob porazu proti Hornets s 104:110, le vodstvo lige pa lahko naknadno spremeni odločitev, a je to malo verjetno. Slovenski as je na tekmi po slabem začetku dosegel 40 točk, 12 skokov in osem podaj. Dallas po dveh zaporednih porazih proti Charlottu naslednja tekma čaka v noči z danes na torek, ko bodo gostovali pri Indiana Pacers.

Luka Dončić vzbuja pozornost. FOTO: Jerome Miron Usa Today Sports

»Zadnji dve tekmi smo slabo začeli, kar ni dobro. Že po prvi smo se pogovorili, kaj se zgodilo in pogledali posnetke. Dogovorili smo se glede načrta, a se ga nismo držali v prvi četrtini,« je po tekmi dejal trener Dallasa Jason Kidd. »V drugem delu smo po dogovoru v slačilnici prikazali boljšo igro v obrambi. Tudi v napadu smo imeli nekaj odprtih metov, posebej met za tri, le zadeli nismo. Tudi nekaj polaganj je šlo mimo, ampak to je del igre. V drugem delu smo igrali s pravo energijo,« je še dodal Kidd.

Soigralec v bran Dončiću

Med oboževalci Luke Dončića pa še vedno močno odmevajo besede mladega košarkarja, ki je pred dnevi pred kamerami priznal, da preživlja težko obdobje.

O tem, kaj se dogaja z zvezdnikom, so po nedeljski tekmi na novinarski konferenci spraševali tudi Dončićevega soigralka Kyrie Irvinga. Ta je na kratko dejal, da so se o tem, kaj preživlja, pogovarjali tudi v garderobi. Meni, da gre za čustva, ki jih je Dončić dolgo tlačil, zdaj pa je začutil potrebo, da jih izrazi. »Ponosen sem nanj, da je bil odkrit in odprt,« je dejal Irving in dodal, da ljudje pogosto pozabljajo na človeški faktor in vprašal, ali so potrebna zajedljiva vprašanja in kazanje s prstom na nekoga, ki na glas pove, da preživlja težke čase in pove, da so ga preplavila čustva. »V tem vidiku športa resnično ne uživam. Vedno je treba upoštevati človeški element.«

»Moramo mu pomagati, ga podpreti in mu pomagati po najboljših močeh. Tudi sam grem čez določene zasebne zadeve. A moramo ga podpreti, objeti kot brata. Zmage in porazi bodo prišli in odšli, a želim si le, da bo dobro,« je dejal.

Boj za končnico Teksašani imajo po sedmem porazu na zadnjih devetih tekmah razmerje zmag in porazov 36-39 in so na 11. mestu zahodne konference. Za »Play-in« turnirjem ekip od sedmega do desetega mesta zaostajajo za eno zmago. Prvih šest ekip se neposredno neposredno v končnico. Od četrtega do desetega mesta so uvrščene ekipe Phoenix Suns (39-35), Los Angeles Clippers (39-36), Golden State Warriors (39-37), Minnesota Timberwolves (38-37), New Orleans Pelicans (37-37), Los Angeles Lakers (37-38) in Oklahoma City Thunder (37-38). Dallas ima z večino slabše medsebojno razmerje, kar pomeni, da bi moral na zadnjih sedmih tekmah zbrati še kakšno zmago več od omenjenih ekip za dodatne tekme po rednem delu sezone. Neposredni tekmeci Lakers so ponoči doživeli poraz proti Chicago Bulls s 108:118. Na igrišče se je po 13 tekmah odsotnosti vrnil LeBron James (19 točk), kar pa ni bilo dovolj proti razpoloženim bikom in predvsem Zachu LaVinu (32 točk). Kako kaže drugim? Poraženi so igrišče zapustili tudi prvaki Golden State. Minnesota je namreč dobila gostujoči obračun z 99:96, odločilni trenutek pa je prišel po ukradeni žogi in posledični trojki Karl-Anthonyja Townsa (14 točk) deset sekund pred koncem dvoboja. Pomembno zmago je dosegla tudi Oklahoma, ki je s 118:112 premagala Portland Trail Blazers. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 31 točk. Memphis Grizzlies (47-27), ki so si že zagotovili končnico na zahodu, so s 123:119 v gosteh ugnali Atlanta Hawks. Na vzhodu so blizu uvrstitve v končnico Cleveland Cavaliers, ki so s 108:91 ugnali Houston Rockets. Že pred tem je to uspelo Boston Celtics, ki so s 137:93 premagali odpisane San Antonio Spurs. Jaylen Brown je dosegel 41 točk in dodal 13 skokov. Na vzhodu takšne gneče v boju za nastop v končnici ni, so si pa delo po šestem porazu na zadnjih sedmih tekmah otežili Brooklyn Nets. Ti imajo v boju za šesto mesto enak izkupiček kot Miami Heat (40-35). Tokrat so mrežice izgubile pri Orlando Magic s 106:109.

