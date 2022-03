Innauer: Timi je zame najboljši letalec na svetu

Strokovni komentatorji na tujih televizijskih postajah so med prenosi tekem za svetovni pokal v smučarskih poletih minuli konec tedna v Oberstdorfu in pred tem na svetovnem prvenstvu v Vikersundu kar tekmovali med seboj z uporabo presežnikov pri opisovanju imenitnih slovenskih nastopov. Najbolj so bili kajpak očarani nad Timijem Zajcem.

»Timi ima zelo dober letalni sistem. Smuči vodi zelo široko, njegova drža pa bolj kot na črko V spominja na H. Zaradi tega v zraku s pridom izkorišča večjo površino za letenje,« je pojasnil nekdanji vrhunski avstrijski letalec Martin Koch in pristavil, da mladega člana SSK Ljubno BTC v takšni formi, kot je zdaj, niti slab(š)e razmere ne morejo ustaviti.

»Četudi ima med poletom precej neugoden veter, na mojem zaslonu so bile, denimo, med njegovimi poleti večkrat rdeče puščice, ga kljub temu odnese daleč proti dnu letalnice. Zato res kapo dol pred Timijem!« se je na avstrijski nacionalni televiziji (ORF) čudil 40-letni Beljačan, ki se lahko med drugimi uspehi pohvali tudi z dvema posamičnima kolajnama na svetovnem prvenstvu v poletih – srebrno iz Oberstdorfa 2008 in štiri leta pozneje kljub padcu bronasto iz Vikersunda, kjer je, mimogrede, zmagal leteči Kranjčan Robert Kranjec.

Schuster: Slovenci postavljajo mejnike

Nad 21-letnim asom iz Hramš v občini Žalec je bil navdušen še en nekdanji vrhunski letalec na smučeh – Sven Hannawald. »Zajc je že pred tremi leti opozoril nase in nakazal, da bi bila lahko pred njim nadvse svetla prihodnost. A potem smo bili decembra 2020 v Planici priče tistemu odmevnemu sporu s takratnim glavnim trenerjem Gorazdom Bertoncljem, kot kažejo zadnji rezultati, se je z zdajšnjim selektorjem Robertom Hrgoto ujel veliko bolje,« je na nemški televiziji ARD razmišljal 47-letnik iz Erlabrunna na Saškem, ki je med svojo blestečo kariero poletel do dveh naslovov svetovnega prvaka v poletih (Vikersund 2000 in Harrachov 2002).

Prvi spet Tarman V Planici bodo danes (10.00) izvedli preizkus letalnice pred jutrišnjimi kvalifikacijami (11.00) za petkovo prvo tekmo (14.00) finala svetovnega pokala. Kot prvi se bo po zaletišču še četrtič zapored spustil Rok Tarman, 24-letni član ND Rateče Planica. Za današnje polete se je prijavilo 32 (pred)skakalcev, med drugimi tudi nemški reprezentant Pius Paschke in naš najboljši nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik.

S pohvalami na Zajčev račun že dolgo ne skopari niti legendarni Toni Innauer. »Timi je zame najboljši letalec sezone. Na svetovnem prvenstvu v Vikersundu je imel smolo, ker je dvakrat odjadral celo predaleč, zaradi česar ni mogel lepo pristati. To ga je na koncu stalo zlato lovoriko. Očitno je bil še sam presenečen nad svojimi velikimi sposobnostmi,« je med komentiranjem na nemški televiziji ZDF presodil 63-letni Avstrijec in dodal: »Slovenija ima takšno letalno ekipo, da se ji lahko le priklonimo.«

Podobno je razmišljal njegov rojak Werner Schuster, ki po koncu trenerske kariere na najvišji ravni komentira skoke na Eurosportu. »Slovenci v zadnjem obdobju postavljajo mejnike v poletih. Agresivni slog odskakovanja, s pomočjo katerega vzamejo s seboj visoko hitrost, se jim obrestuje bolj kot kadar koli. Iz tekme v tekmo dokazujejo, da so pravi mojstri letenja, po njihovih zadnjih uspehih pa si lahko le predstavljamo, kakšna veselica bo v Planici,« je spektakel na letalnici bratov Gorišek od jutri do nedelje napovedal 52-letni Avstrijec.