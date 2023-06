Ilka Štuhec počiva po sezoni velike vrnitve

Pri asih smučarskih panog se dnevi počitnic prepletajo z že resnimi pripravami. Tako je tudi pri Ilki Štuhec, veliki povratnici zadnje zime in naši vodilni alpski smučarki. Sodeč po vsem videnem v pisanih mesecih na snegu in njeni vrnitvi med najboljše smukačice na svetu se privrženci junakov belih strmin lahko že zdaj veselijo nove sezone. V njej bo naša ženska zasedba očitno spet zelo konkurenčna: po tekmovalni odsotnosti se na sneg vrača Meta Hrovat, po poškodbi, ki ji je odvzela vso sezono, Andreja Slokar, njena primorska kolegica Ana Bucik si želi vsaj ohraniti, če ne kar izboljšati visoko slalomsko raven, Neja Dvornik napreduje.

Izjemno pa je zanimiva zgodba Ilke Štuhec, 32-letne Mariborčanke, ki je poolimpijsko sezono prestala zelo odmevno in jo na koncu zaokrožila z izjemnim 2. mestom v skupni smukaški razvrstitvi. Boljša je bila le italijanska strela Sofia Goggia. Štajerka seveda ne skriva, da se ji vselej ob spominu na zimo 2022/23 nariše nasmeh. Obenem tudi doda, da se utrujenosti po koncu zimskih mesecev, polnih stresa in adrenalina, ni mogla izogniti.

»Potovanja, privajanje na novo okolje ali višinska razlika mi niso predstavljala težav. Res pa je, da ko sem prestala še zadnji smuk sezone, sem padla v sneg, saj sem komaj še živela (smeh). Seveda so mi dobri rezultati ohranjali energijo, toda vse obveznosti ob progi, pa naj si to priznaš ali ne, te res izčrpajo. Ne glede na to, da sem bila dobro pripravljena,« je poudarila. V isti sapi je dodala: »Nisem več v rosnih dvajsetih letih, regeneracija se vendarle upočasni, zato sem se zelo veselila počitka po sezoni. Ta je zelo pomemben, da ne bi bilo pozneje kakšnih nevšečnosti.«

Priporoča Cortino

Vesela je slehernega slovenskega podviga, vedno znova jo navdušijo konkurenčne predstave Žana Kranjca, odprtih ust spremlja smučanje prvega asa v smučarski srenji Marca Odermatta: »On je nor! Zame je netipičen Švicar, imeniten fant je. Včasih s prepričljivim smučanjem deluje, kot bi se norčeval iz tekmecev.« V ženski karavani Ilka z večino tekmic ohranja dobre odnose, z nekaterimi prav prijateljske.

Začetek junija ji prinaša nekaj počitnic. Kaj počne takrat? »Najprej dva ali tri dni le ležim in berem,« razkrije in doda, da je ena tistih, ki res rada potuje: »Zelo rada! Imam privilegij, da mi služba omogoča veliko potovanj. Pa četudi takrat ni časa za turistične oglede, mi veliko pomeni že to, da spoznavam ljudi na tujem, se družim, odkrivam navade, ki so drugačne od tistih doma. To je vedno fino.«

V dneh počitnic sta ji všeč tako oddih ob morju kot sprehajanje po velikih mestih, za zimske počitnice bi slehernemu rekreativnemu smučarju predlagala obisk Cortine d'Ampezzo, Dolomitov ali denimo Meribela v Franciji. In njen Maribor? »V domačem mestu najraje uživam bolj zasebno s svojimi bližnjimi, prijatelji, družino, da je vse skupaj umirjeno. Tako se najbolje počutim.«