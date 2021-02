Ilka se bo vrgla dol in uživala

Čatra umaknili s seznama Prvi trening so opravili tudi smukači, ki se bodo za kolajne na svetovnem prvenstvu pomerili jutri (11.00). Najhitrejši je bil Italijan Dominik Paris, ki pa je zgrešil vratca; tako kot tudi najboljša Slovenca Boštjan Kline (+ 2,28) in Miha Hrobat (+ 3,57), ki sta pristala na 12. oziroma 32. mestu. Novinec Nejc Naraločnik (+ 4,03) je zasedel 37. mesto, Martina Čatra, ki ni v pravi formi, pa je trener Grega Koštomaj umaknil s startnega seznama, da si malo prečisti glavo.

Nov dan, nova priložnost

Čeprav je slovenska smučarska zvezdnicačetrtkov superveleslalom v Cortini d'Ampezzo vzela zgolj kot trening, s svojo predstavo in uvrstitvijo na 25. mesto ni bila najbolj zadovoljna. Od uvodne tekme na 46. svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju je kljub vsemu pričakovala nekoliko več.»Premalo sem si zaupala in premalo napadala,« je bila samokritična 30-letna Mariborčanka, ki je za švicarsko zmagovalkozaostala za skoraj tri sekunde. (+ 2,86). Na malce posebno postavitev se ni izgovarjala, češ da je bila za vse enaka. Toda iz tekme je vendarle povlekla pozitiven zaključek. »Spoznala sem progo, videla, kakšna je letos, tako da mi bo zdaj verjetno malo lažje,« je še dejala po superveleslalomu. In res; že pičlih 24 ur pozneje je na uradnem treningu za današnji smuk, ki se bo začel ob 11. uri, pokazala povsem drugačen obraz.Na prvem krajšem, ki je minil v času današnje tekme, je slovenska šampionka z zaostankom 1,15 sekunde za najhitrejšo Avstrijko(1:08,26) pristala na osmem mestu, če pa bi iz semaforja rezultatov izbrisali drugouvrščeno Avstrijko(+ 0,54), petouvrščeno Švicarko(+ 0,92) in šestouvrščeno Italijanko(+ 0,97), ki so zgrešile vratca, pa bi bila Ilka celo peta.Na drugem zgodnjepopoldanskem treningu je Štuhčeva, ki bo danes lovila tretji zaporedni naslov svetovne prvakinje v smuku po St. Moritzu 2017 in Åreju 2019, še bolj približala vrhu. Imela je šesti dosežek, od vodilne Gut-Behramijeve, ki je resda zadnje metre presmučala stoje, pa jo je ločilo znosnih 49 stotink. Za drugouvrščeno Tipplerjevo je zaostala za tri desetinke, za drugouvrščeno Puchnerjevo pa le za 0,15 sekunde.Kdor je torej že vnaprej odpisal našo smukaško kraljico iz boja za najvišje uvrstitve, se je uštel; Ilka je včeraj pokazala, da je sposobna danes, ko bo v Cortini na sporedu njen dan D, seči zelo visoko. Toda branilka lovorike izpred dveh let v Åreju se z ničimer noče obremenjevati, ničesar tudi ni želela napovedovati. »Jutri bom poskušala odmisliti vse, kar je bilo pred dvema letoma ali pred štirimi in kar je bilo danes ali pred dvema tednoma. Jutri bo nov dan in nova priložnost. Vrgla se bom dol in uživala,« je včeraj poudarila Štuhčeva.Na današnjem smuku bo slovenske barve branila tudi, ki je med vsega 35 smučarkami iz 16 držav na treningu zasedla 26. (+ 2,14) in 23. mesto (+ 2,04).