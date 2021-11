Igrala tudi klavir, zdaj razmišlja le o skokih

Teden po smučarskih skakalcih bodo v olimpijsko zimo svetovnega pokala v Nižnem Tagilu vstopile najboljše skakalke. Strokovno vodstvo slovenske reprezentance z glavnim trenerjem Zoranom Zupančičem na čelu je v ekipo za uvodni tekmi, ki bosta na sporedu v petek (15.30) in soboto (12.00), uvrstilo branilko velikega kristalnega globusa Niko Križnar, svetovno prvakinjo s srednje naprave Emo Klinec, skupno zmagovalko letošnje velike nagrade Uršo Bogataj, Jernejo Brecl, Špelo Rogelj in novinko Niko Prevc, ki bo doživela ognjeni krst v svetovnem pokalu.

Nastop med elito si je nadarjena skakalka kranjskega Triglava zagotovila prek internih kvalifikacij za zadnje šesto prosto mesto, v katerih je ugnala Katro Komar, Jernejo Repinc Zupančič in Majo Vtič. »Bilo je razburljivo, zdaj pa se že veselim tekem v Rusiji. Zanima me, kam me bodo ponesli moji skoki,« je radovedna 16-letnica iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki je priložnost za merjenje z elito dobila že v začetku oktobra v Klingenthalu, kjer se je udeležila finala poletne različice svetovnega pokala. Po dveh spodbudnih skokih na uradnem treningu (v obeh serijah je imela 16. dosežek) je tedaj v kvalifikacijah izpadla z 48. mestom. Z zdajšnjo formo je Nika, ki je bila v letošnjem poletju najboljša v alpskem pokalu, v katerem je nanizala štiri zmage, eno drugo in eno tretje mesto, zadovoljna, zato ocenjuje, da bo pravi čas prestala ognjeni krst.

Nad skoki se je navdušila, ko je po televiziji videla svoje starejše brate, 29-letnega Petra, 25-letnega Ceneta in 22-letnega Domna. »Potem me je oče nekega dne odpeljal na trening v Kranj,« je razkrila Prevčeva, ki večino časa – kot je pripomnila v smehu – razmišlja le o skokih. »Igrala pa sem tudi klavir,« je še zaupala in dodala, da se z vsemi brati dobro razume. Na vprašanje, ali ji je najstarejši brat Peter včeraj – pred današnjim odhodom v Kuusamo je prav tako vadil na 110-metrski napravi pod Šmarjetno goro – dal nasvet, je odvrnila, da ji je rekel le, naj skače mirno in se ne živcira.

Za Niko je vesela tudi Nika

Podobne napotke so ji dali trenerji. »Izvedli smo interne kvalifikacije, ki jih je Nika gladko dobila. Tako si je prislužila mesto v ekipi za prve tekme svetovnega pokala. Je mlada in obetavna tekmovalka. V zadnjem obdobju smo pričakovali večji pritisk mlajših skakalk, ki se je tudi zgodil. V prihodnje ga pričakujemo še več, s tem pa se povečuje moč reprezentance,« je pojasnil Zupančič in nadaljeval, da je lahko Prevčeva, ko ji uspe dober skok, blizu našim najboljšim. »Toda situacija med svetovno elito je drugačna, tam so nižje hitrosti in večji pritiski. Upam, da se bo čim hitreje navadila nanje in da bo že v bližnji prihodnosti postala eno od koles naše ekipe,« si je še zaželel glavni trener.

Da imajo v ekipi novinko, veseli tudi njeno soimenjakinjo Niko Križnar. »Zdi se mi, da gre Nika s svojimi skoki v pravo smer, takšnih deklet si želimo še več. Zdaj jo bomo imeli priložnost še bolje spoznati,« je dejala najboljša skakalka prejšnje zime in zatrdila, da Prevčevi ta konec tedna zagotovo ne bo ušel tradicionalni reprezentančni krst.