Grosova še čaka stvari iz Rusije

Krim Mercator je v sezono EHF lige prvakinj vstopil zelo ambiciozno. Jesenski del sicer ni šel po njegovih načrtih, toda Ljubljančanke so zdaj tam, kjer so hotele biti – v izločilnih bojih. Pred jutrišnjo prvo tekmo s Ferencvarosem so tudi dobile veliko okrepitev.

Najboljša slovenska rokometašica Ana Gros se vrača v dvorano, kjer je najprej opozorila nase, v Tivoli (16.00). V letih 2008 in 2009 je bila članica Olimpije, preden se je preselila k večnemu tekmecu Krimu. »Moji spomini na začetek kariere so vezani na Tivoli, kjer sem debitirala v slovenski ligi. Tekma bo zame imela še poseben čustveni naboj, veselim se je,« se bo h koreninam vrnila Velenjčanka, ki je zaradi vojne v Ukrajini zapustila vrste moskovskega CSKA.

»Odločitev ni bila lahka, razmišljala sem več dni. Vse se je dogajalo med reprezentančno akcijo. Nisem vedela, kako se bo vse skupaj odvilo, sankcije proti Rusiji bi mi preprečile igranje v ligi prvakinj. Vrnitev domov se mi je zdela najboljša odločitev, notranji občutek mi je dejal, naj se ne vračam v Rusijo. Nisem vedela, kako naprej, a na srečo so mi pri Krimu najprej ponudili, naj vadim z ekipo, potem pa smo se dogovorili o sodelovanju do konca sezone,« je klubu hvaležna desna zunanja igralka, ki je morala ob vrnitvi najprej na nakupovanje ...

»Vse moje stvari so ostale v Moskvi. V klubu so mi šli na roko in vse zložili v torbe, te so zdaj po zaslugi Slovencev, ki delajo tam za Gorenje, že na poti in jih pričakujem vsak čas.«

Prost vstop za mamice

Najboljše strelke lige prvakinj v zadnjih letih se je razveselila trenerka Nataša Derepasko.

»Vsak trener bi bil vesel takšne igralke. Ana nam je dala novo dimenzijo v napadu, saj lahko zadene tudi z desetih metrov. Z njo bomo še bolj nevarni,« je prepričana Ukrajinka, doma iz Sevastopola na Krimu. S Krimom, ki nosi ime gore na jugu Ljubljanskega barja, preskočiti madžarsko oviro in tigrice pripeljati med osem najboljših ekip na stari celini. Kakšen izid bi bil dober pred revanšo v Budimpešti, težko reče.

»Osnovni cilj je zmaga, a se bojim, da za en gol ne bi zadostovala,« si želi čim boljše izhodišče Derepaskova, ki se prav tako veseli igranja v Tivoliju: »Kakor se spomnim iz mojih časov, smo tam običajno zmagovali.«

Prvič bo pod Šišenskim hribom igrala Allison Pineau, olimpijska prvakinja s Francijo, ki je prav tako odprtih rok pričakala Grosovo, nekdanjo članico Metza in Bresta. »Ana tekoče govori francosko in bolje je, da naju tekmice ne razumejo, ko se dogovarjava za akcijo,« se je pošalila organizatorica igre. Na Krimu si obetajo glasno spodbudo, 200 gledalcev bo prejelo majice kluba, ob materinskem dnevu bodo imele mamice prost vstop.