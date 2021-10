Golemac zahteva krvava kolena

Ob 20. obletnici rojstva košarkarske lige ABA se lahko spomnimo, da so v krstni sezoni 2001/02 med regionalno elito igrala štiri slovenska moštva, Union Olimpija, Krka, Pivovarna Laško in Geoplin Slovan, ter da so se prva tri uvrstila na finalni turnir najboljše četverice v Tivoliju. Toda če se Ljubljančani ne bi pozneje združili z zagrebško Cedevito, Novomeščani pa vrsto let srečno poplesavali po robu prepada, bi lahko ostali celo brez enega samega zastopnika. Pred 2. krogom novega prvenstva se lahko preživeli veselijo drugačnih uspehov. Krka bo danes ob 17. uri gostila Mornar in bo, kot so izračunali v klubu, prvič po dolgih 581 dneh odigrala domači dvoboj lige ABA ob navzočnosti gledalcev. Zadnjič so smeli biti na tribunah 29. februarja 2020, ko je na Dolenjskem gostoval Partizan in zmagal s 76:61. Tudi drevi bodo Novomeščani težko prišli do uspeha, saj so se s tekmeci iz Bara doslej pomerili osemkrat in zmagali le enkrat; oktobra 2018. Po prikazanem v uvodnem krogu sezone, ko so v Stožicah klonili z 32 točkami razlike, se lahko nostalgično spominjajo krstne regionalne sezone, ko so do končnice doživeli le šest porazov, v polfinalnem spopadu takratnih evroligašev prekosili Cibono, v finalu pa klonili proti Union Olimpiji. Hkrati lahko ugotavljajo, da so se letos razlike v Sloveniji dodatno poglobile. Ob torkovem začetku DP so ugnali nekdaj veliki Zlatorog iz Laškega s 50 točkami razlike (120:70). »Verjamem, da bomo pokazali boljši obraz kot proti Olimpiji, čeprav tudi po okrevanju Jana Kosija ne bomo igrali v popolni zasedbi; vnovič bo manjkal Marko Arapović. Mornar ima visoke ambicije, čeprav je pred tednom dni izgubil s Cibono. Brez dvoma bo poskušal popraviti vtis, mi pa mu tega ne bomo dovolili,« napoveduje trener Novomeščanov Dalibor Damjanović, ki se zaveda, da je Mornar povsem prenovil svoje vrste. Od ključnih adutov je zadržal le organizatorja Nemanjo Gordića ter branilca Nemanjo Vranješa in Marka Jeremića, ki je proti Ciboni dosegel 18 točk, prav toliko kot novi branilec Vladimir Mihailović. S starimi znanci Cedevita Olimpija se približuje začetku evropskega pokala 19. t. m., do gostovanja pri Gran Canarii pa jo čakajo dvoboji z Borcem, FMP in Crveno zvezdo. Jutri ob 19. uri bo gostovala v Čačku, ki so ga marca letos osvojili s 95:82, in favoriti so tudi tokrat, čeprav so se Srbi pod vodstvom nekdanjega organizatorja igre Ljubljančanov Marka Marinovića s klopi minulo soboto ogorčeno upirali Igokei in klonili z 89:91 kljub 17 točkam branilca Hunterja Hala in krilnega centra Nemanje Todorovića ter 15 donedavnega Olimpijinega centra Ivana Marinkovića. »Borac ima odlično sestavljeno ekipo z odličnim trenerjem, njegova igra ima rep in glavo. Morali bomo prikazati najboljšo igro v obrambi doslej in se po koncu tekme odpraviti z igrišča s krvavimi koleni,« opozarja Olimpijin strateg Jurica Golemac, član njene zmagovite zasedbe v ligi ABA 2001/02, v kateri je doživela le dva poraza – v Tivoliju s Krko in v Laškem.

