Golemac se je v Beogradu počutil ponižanega

Z grenkimi občutki se bo slovenska košarkarska reprezentanca danes zbrala v Kopru pred prvima tekmama v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023 s Hrvaško (v četrtek v Zagrebu) in Švedsko (v nedeljo v dvorani Bonifika). Zaradi vnovične odsotnosti igralcev iz lige NBA in evrolige ter poškodovanih bodo okostje moštva tvorili aduti Cedevite Olimpije in Krke, ki so konec tedna klonili v ligi ABA proti Megi in Borcu. Ljubljančani so po sredinem brodolomu v Podgorici v evropskem pokalu doživeli še polom v Beogradu proti domačim golobradcem (75:104), Novomeščani pa so prvič v sezoni klonili na domačem parketu (90:97).

»Počutim se ponižanega, sram me je, da na igrišču delujemo brez volje in značaja. Nedopustno je, da po porazu z 31 točkami razlike znova izgubiš s tako visoko razliko. Ne vem, kaj se dogaja v glavah naših košarkarjev, delovali so kot ovčke ter zgrešili kopico prostih metov in neoviranih poskusov. Nikoli še nisem doživel nečesa podobnega, da se moštvo ne bi zganilo po zaostanku s 30 točkami razlike,« je po prekinitvi niza treh zmag v ligi ABA s četrtim porazom kar vrelo iz Olimpijinega trenerja Jurice Golemca.

V prvem polčasu so se vpisali med strelce le štirje njegovi aduti, slednjič pa so bili najučinkovitejši v moštvu štirje reprezentanti, Jaka Blažič s 26 točkami, Luka Rupnik s 15, Žiga Dimec z 9 in Alen Hodžić s 6. Kapetan izbrane vrste Edo Murić je pristavil tri točke, peterica tujcev pa je skupaj zmogla le 13 točk. In ker je škripalo tudi v obrambi, je stožiška zasedba v 24. minuti zaostajala že s 36:67 in slednjič prvič v sezoni prejela več kot sto točk v 40 minutah igre.

Glas opozoril nase

Pri Krki se je ob zimzelenem Roku Stipčeviću, ki je pri 35 letih zdržal v igri vseh 40 minut dvoboja z Borcem ter se izkazal s 27 točkami (za tri 7:9) in 7 asistencami, solidno odrezal novinec Adonis Thomas (13 točk), čeprav ima nekaj odvečnih kilogramov in prekratko sapo. Med tremi izbranci reprezentančnega selektorja Aleksandra Sekulića z novomeške tekme se je najbolje odrezal center Jurij Macura z 18 točkami in 5 skoki, Jan Kosi je prispeval 11 točk, Luka Lapornik pa 9 točk, toda Krka je v drugem polčasu prejela kar 57 točk, saj je odigrala dvoboj s sedmimi možmi in njena orožja so bila že pošteno utrujena.

Zaradi klubskih obveznosti niti tokrat ne bo v reprezentančnem dresu Luke Dončića, Vlatka Čančarja, Zorana Dragića in Žana Marka Šiška. Iz olimpijske ekipe bo strokovni štab pogrešal še poškodovana Mika Tobeyja in Gregorja Hrovata, med vpoklicanimi legionarji pa je najbolj stanoviten Klemen Prepelič. Ob sobotni zmagi Valencie nad Bilbaom (100:84) je dosegel 19 točk (za tri 5:11), v španski ligi je njegovo povprečje 15,3 točke, v evropskem pokalu 15. Med slovenskimi košarkarji se je tokrat izkazal tudi 20-letni branilec Gregor Glas, saj je pristavil 12 točk k zmagi Partizana v derbiju lige ABA z Budućnostjo (75:66) in potrdil, da bi se lahko prihodnjič našlo mesto zanj v izbrani vrsti.