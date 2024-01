To so imena zvezdnikov, ki bodo avgusta v Ljubljani zaigrali z Gogijem. Prodaja vstopnic že v začetku februarja

Kot smo že pisali, bo kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance z eurobasketa 2017 Goran Dragić v mesecu avgustu v Ljubljani organiziral poslovilno tekmo ob zaključku športne kariere, in sicer 23. in 24. avgusta. Prodaja vstopnic bo predvidoma že v začetku februarja, zastonj vstopnic ne bo, saj gre denar za dobre namene.

Dogodek bo trajal dva dni, prisotni pa bodo tudi številni zvezdniki, so sporočili organizatorji, podjetje Spontanzo in Fundacija Goran Dragić.

»Hotel sem, da se ta tekma odvija v Ljubljani, tam, kjer sem odraščal in sem doma. Želel sem tudi, da pripeljem vse zvezdnike, s katerimi sem igral. Tako so med drugim prisotnost potrdili Luka Dončić, Nikola Jokić, Luis Scola, Bogdan Bogdanovič, Giannis Antetokounmpo in še kdo, tudi tisti, ki so športne copate že obesili na klin,« je vidno ganjen povedal Gogi, ki se je za zaključek kariere, ki je trajala kar 20 let, odločil predvsem zaradi osebnih razlogov, zdravstvenih, saj ima težave z levim kolenom, pa tudi družinskih, saj si ni želel biti daleč stran od otrok, in dodal: »Me kar malo trema daje. Lažje je igrati košarko na igrišču pred 20.000 gledalci kot pa tukaj govoriti.«

Pripravljajo ogromno presenečenj

»Župan se je opravičil, saj je zbolel in bi rade volje bil tukaj, a ni želel nobenega okužiti,« je na tiskovni konferenci v uvodu povedal Matej Avanzo, predstavnik organizatorja, potem pa se med drugim zahvalil tudi Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ki je podprlo projekt skupaj z I feel Slovenia. V letu 2004 bo Fundacija Gorana Dragića skupaj z Goranom sodelovala kar v petih dobrodelnih projektih. Pripravljajo ogromno presenečenj, ne samo športnih, ampak tudi glasbenih.

Denar si bosta razdelili dve dobrodelni organizaciji, in sicer Program botrstvo v športu (80 odstotkov) in Fundacija Gorana Dragića (20 odstotkov izkupička). »Z Zvezo prijateljev mladine Slovenije smo se dogovorili, da bo v kratkem aktivirana tudi številka 1919 za zbiranje sredstev preko sms sporočil, z dvema ključnima besedama Gogi10 in Gogi5. Prodaja vstopnic bo predvidoma že v začetku februarja, zastonj vstopnic ne bo, saj gre denar za dobre namene,« je še dodal Avanzo.