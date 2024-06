Francoze skrbi zaradi Mbappeja: Nočem igrati za državo, ki ne predstavlja mojih vrednot

Nogometaši Francije so v 1. krogu evropskega prvenstva v Düsseldorfu (skupina D) premagali Avstrijo z 1:0 (1:0). Francoski zvezdnik Kylian Mbappe je morel igrišče zapustil tik pred koncem tekme, saj je v skoku za žogo z glavo zadel avstrijskega igralca in okrvavljen obležal na zelenici. Po televizijskih posnetkih je delovalo kot, da ima zlomljen nos. L'Équipe medtem poroča, da je Mbappé še isti večer odšel v bolnišnico v Düsseldorfu, po prvih ugotovitvah pa si francoski navijači lahko oddahnejo. Operacija vsaj za zdaj ne kaže biti potrebna, Kylian pa se je že pridružil soigralcem v taboru.

Bolj kot poškodba največjega zvezdnika reprezentance Francije in novega igralca Real Madrida pa odmeva njegov nastop na novinarski konferenci dan pred tekmo. Mbappe je namreč spregovoril o politični situaciji v svoji državi in ​​namignil, da bi v primeru zmage ultradesničarjev na volitvah morda prenehal igrati za Francijo. Spomnimo, pred tednom dni je predsednik Emmanuel Macron po porazu svoje stranke na volitvah v Evropski parlament, na katerih je zmagala skrajno desna stranka Marine Le Pen, pozval k novim volitvam.

Mbappe: Pozivam mlade, naj glasujejo proti skrajnežem

»Mislim, da smo v ključnem trenutku v zgodovini naše države. Zato resnično želim nagovoriti vse Francoze, še posebej mlado generacijo. Mislim, da smo generacija, ki lahko naredi razliko,« je začel Mbappe. »Jasno vidimo, da so skrajneži blizu oblasti in da imamo možnost izbirati prihodnost naše države. Zato vabim vse mlade, da gredo na volitve in se zavedajo pomembnosti situacije, v kateri smo. Upam, da to moje sporočilo jih bo prebudilo,« je dodal.

»Moramo se poistovetiti s to državo, poistovetiti se z našimi vrednotami, to so vrednote strpnosti, različnosti in spoštovanja. Verjamem v Francoze, vsak glas šteje. Res upam, da se bomo pravilno odločili in da bom ta dres ponosno nosil 7. julija,« je nadaljeval Mbappe.

Samo dva dni prej je Mbappejev reprezentančni soigralec Marcus Thuram dejal, da so bili vsi v slačilnici šokirani nad zmago skrajne desnice. Napadalec Interja je pozval Francoze, naj ne glasujejo za to možnost. O tem je razmišljal Mbappe in na koncu izrekel stavek, ki je mnoge Francoze zaskrbel in prestrašil, tuji mediji pa pišejo, da je namignil, da je njegovo igranje v reprezentanci vprašljivo: »Strinjam se z Marcusom, delim enake vrednote. Ne Ne želim predstavljati države, ki ne ustreza mojim in našim vrednotam.«