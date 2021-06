Finale eura: ključna bosta šefa strojnic

Nauki poškodb

6 milijonov evrov je ocenjena tržna vrednost Vitinhe po podatkih specializirane spletne strani Transfermarkt.

Mladi elf na letošnjem turnirju nogometnega evropskega prvenstva do 21 let Slovenije še ni obiskal, saj je skupinski del in izločilne boje odigral na Madžarskem, na stadionu Stožice pa varovancečaka tretji zaporedni nastop v velikem finalu. Po spopadih s Španijo v Krakovu (1:0) in Vidmu (1:2) bo tokrat tekmec Nemcev še en predstavnik Iberskega polotoka. Po mnenju strokovnjakov velja ključna nogometaša obeh moštev iskati na sredini igrišča – pri Nemčiji ima vse niti v rokah kapetan, v portugalski ekipi pa. Maierja primerjajo s, produkt mladinske šole berlinske Herthe pa velja za izjemno zanesljiv vezni člen med obrambo in napadom. Težave z zobmi, ki so mu povzročale tudi hude bolečine v hrbtu in bi mu kmalu pokvarile kariero, so že lep čas preteklost, 22-letnik pa je minulo sezono po hudih težavah s koleni preživel kot posojen nogometaš pri Arminii.»Stvari se v nogometu hitro premikajo. A iz vsake poškodbe se nekaj naučiš, jaz sem se denimo tega, da moram zdaj bolj poslušati svoje telo,« je v pogovoru za spletno stran Nemške nogometne zveze pred časom dejal Maier. »Če koga kaj muči, lahko vedno pride do mene. Na igrišču pa želim le biti vzor.« Na nogometni tržnici daleč višjo ceno trenutno dosega portugalski as s sredine igrišča Vitinha, čigar interese zastopa najslavnejši portugalski agent. Vitinha, 21-letni član zlate generacije Porta, se v prvi sezoni pod taktirko rojakav Wolverhamptonu ni najbolj uveljavil, povsem drugačne predstave pa kaže v reprezentanci, ki ji je na sosedskem obračunu s Španijo v polfinalu pomagal že do 12. zaporedne zmage. Napovedujejo mu, da bo nekoč pri članih prevzel vlogo. »Jasno, da je to najboljši trenutek te reprezentance! Pot je bila dolga, trajalo je dve leti: veliko tekem, potovanj, treningov, veliko časa smo preživeli skupaj. Takšna nagrada je nekaj neverjetnega, a ničesar še nismo naredili,« je po zmagi nad Španci v Mariboru ugotavljal Vitinha. »Nikoli še nisem česa osvojil, na evropski ravni le mladinsko ligo prvakov, a tisto je druga dimenzija. Komaj čakam.«