Evroliga podelila kazni Partizanu in Realu za množični pretep v Madridu (VIDEO)

Vodstvo košarkarske evrolige je podelilo kazni Realu iz Madrida in Partizanu iz Beograda zaradi množičnega pretepa slabi dve minuti pred koncem četrtkovega obračuna v četrtfinalu elitnega evropskega tekmovanja. Partizan je prekinjeno drugo tekmo dobil s 95:80 in povedel z 2:0 v seriji.

Dvoboj je bil minuto in 40 sekund pred koncem prekinjen zaradi množičnega pretepa, ki sta ga izzvala član Reala Sergio Llull z grobo osebno napako ter košarkar Partizana Kevin Punter s kasnejšim prerivanjem.

Kasneje so se prerivanju in pretepu pridružili tudi ostali, sodniki pa so po dolgem ogledu posnetka izključili številne košarkarje. Obe ekipi sta imeli nato na voljo premalo igralcev, da bi dokončali tekmo.

Pritožba ni mogoča

Dan kasneje je vodstvo evrolige obema kluboma naložilo 50.000 evrov kazni. Najdlje bo počival Guershon Yabusele. Francoski član Reala je z grobim prijemom na tla vrgel Avstralca Danteja Exuma, ki je moral nato dvorano v Madridu zapustiti na berglah.

Llull in Yabusele sta se na družbenih omrežjih opravičila Partizanu in njihovim igralcem za izzvan pretep. Punter se je na zapis Llulla na Twitterju tudi odzval, sprejel opravičilo, a tudi Američan bo zaradi kazni izpustil naslednji dve tekmi. Po eno tekmo kazni sta prejela še Realov Gabriel Deck in Partizanov Matthias Lessort.

Vodstvo tekmovanja je dodalo, da pritožba na kazen ni mogoča.