Dudi drama v hitropoteznem šahu

Šahovska serija Grand Chess Tour se je po uvodnem turnirju v Bukarešti dokaj hitro preselila v Varšavo, kjer so se odvijali dvoboji v hitrejših disciplinah, pospešenem in hitropoteznem šahu. V dramatičnem razpletu je na veliko veselje domače publike z le pol točke prednosti slavil najboljši Poljak Jan-Krzysztof Duda.

Črni na potezi So - Duda, Varšava 2022. S katerim taktičnim udarom je črni prevladal v poziciji, polni obojestranskih vezav? REŠITEV: 1…Sxe3! 2.Kxe3 (Zelo pomembno je, da ima v primeru 2.Txc5 Sxd1+ 3.Txd1, črni odgovor 3…e3+!, po katerem v vsakem primeru pride do odločilne materialne prednosti.) 2…Da3+ 3.Kf2 Df3+ 4.Dxf3 gxf3 in beli je priznal poraz.

Tako v pospešenem kot v hitropoteznem delu je obakrat zabeležil tretji rezultat, skupno pa je bil najbolj stanoviten med vsemi na turnirju, ki je trajal 27 krogov. Nekajkrat se je že znašel v precejšnjem zaostanku, a je našel pot na vrh in pri tem zdržal izjemen pritisk odločilnega zadnjega kroga.

Vanj je Duda vstopil izenačen z Levonom Aronjanom, medtem ko sta Fabiano Caruana in Viši Anand zaostajala le za pol točke. Slednji je dobil zadnjo partijo, Aronjan in Caruana sta v medsebojnem obračunu remizirala, Duda pa je preživljal težke trenutke proti 19-letnemu Ukrajincu Kirilu Ševčenku.

Ta je zapravil nekaj lepih priložnosti, da bi s taktičnim udarom partijo odločil v svojo korist, nato pa je Duda vendarle prevzel vajeti v svoje roke in prišel do zmage, ki mu je prinesla samostojno prvo mesto. S pol točke manj sta si drugo mesto razdelila Aronjan in Anand, Caruana pa je kljub najboljšemu rezultatu v hitropoteznem delu končal tik pod stopničkami.

Med junaki tudi Anand

Ob končnem zmagovalcu je eden glavnih junakov turnirja v Varšavi zagotovo nekdanji svetovni prvak Viši Anand. To je bil njegov prvi uradni nastop po skoraj pol leta, čeprav uradno še ni oznanil konca bogate šahovske poti, pa pri svojih 52 letih v zadnjem času nastopa zelo malo.

Ne glede na to je v pospešenem delu turnirja blestel kot na vrhuncu kariere in si je v konkurenci z nekaterimi najboljšimi igralci na svetu, od katerih je bil v povprečju starejši več kot 20 let (!), zagotovil zmago že krog pred koncem. Dobil je uvodnih pet partij in v sedmih krogih oddal le en remi, pri tem pa je navduševal z zanj značilnim odličnim pozicijskim razumevanjem ter hitrim in natančnim računanjem.

Diagram (25. 5.)

Prednosti iz pospešenega dela Anand nato ni zadržal v hitropoteznem, v katerem je imel preveč nihanj, čeprav je bil kljub temu do zaključka v boju za končno zmago. V hitropoteznem delu sta bila razred zase Američana Caruana in Aronjan, ki sta zbrala kar dve oziroma 1,5 točke več od tretjeuvrščenega Dude. Z izvrstnimi predstavami sta precej premešala vrstni red na vrhu svetovne lestvice v hitropoteznem šahu. Aronjan je tako prevzel vodstvo pred Nakamuro, Caruana pa je na tretjem mestu prehitel svetovnega prvaka Magnusa Carlsena, ki je po dolgem času izpadel iz prve trojice katere koli ratinške lestvice.