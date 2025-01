Hokejistom Olimpije v teh prvih novoletnih dneh res ni dolgčas. Od 1. januarja so za točke ICEHL igrali tri tekme na tujem in dvakrat zmagali. Predvsem napeto je bilo v nedeljo na beljaškem ledu, ko so izničili štiri gole prednosti gostiteljev, nato pa bili uspešnejši pri kazenskih strelih. Med junaki večera je bil Olimpijin vratar Lukaš Horak, ki pa se je v vsej izčrpanosti po koncu tekme zgrudil. Zdravniški pregled ni razkril nikakršnih težav, za današnjo tivolsko tekmo s Pustertalom (19.15) bo na seznamu domačega moštva. Lukaš, kakšno je zdaj vaše počutje, kako je bilo pri zdravniku? »Ve...