Drama Cedevite Olimpije v Beogradu, danes brez tekme v Litvi

Košarkarske tekme med Cedevito Olimpijo in Lietkabelisom Panevežys danes ne bo. Kot so sporočili iz ljubljanskega kluba, košarkarji zaradi vremenskih težav do predvidene ure ne bodo prispeli v Litvo.

Ljubljančani se že dva dni trudijo, da bi prišli v Litvo, kjer jih danes ob 19. uri čaka tekma 13. kroga evropskega pokala. Zaradi goste megle niso mogli zapustiti Beograda tako 31. decembra kot 1. januarja.

Danes so se na pot odpravili v dveh skupinah. Ena je imela vmesno postajo na Dunaju, druga v Milanu. Nekaj po 14. uri je tiskovni predstavnik Cedevite Olimpije Tine Ružič sporočil, da ekipi danes ne bo uspelo priti v Panevežys.