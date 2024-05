Zavetnica Slovencev praznuje 210 let (FOTO)

Marija Pomagaj z Brezij na Gorenjskem je zavetnica Slovencev, praznuje 24. maja, v slovenskem Marijinem narodnem svetišču pa se bodo takrat spomnili 210. obletnice nastanka milostne podobe Marije Pomagaj. Kapelico v cerkvici svetega Vida je slikar Leopold Layer ustvaril leta 1814, kar potrjuje napis na steni. Po izročilu je istega leta naslikal tudi milostno in znamenito podobo Marije Pomagaj. Marija je z materinsko navzočnostjo močno vplivala na zgodovino in življenje slovenskega človeka. Ddr. Damir Globočnik, umetnostni zgodovinar, muzejski svetnik in likovni kritik, je v knjigi na 432 stra...