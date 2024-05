Plavajoča plaža ob francoski rivieri začela obratovati, nekateri nasprotujejo

Zasebna plavajoča plaža z restavracijo, barom in bazenom, zasidrana ob francoski rivieri, je začela obratovati kljub nasprotovanju lokalnih politikov in okoljevarstvenikov, so minuli konec tedna sporočili njeni lastniki. Otok Canua, veliko motorizirano platformo s 1750 m2 površin, restavracijo, barom in bazenom, so odprli v četrtek zvečer pri mestu Mandelieu-La Napoule na Azurni obali na jugovzhodu Francije.

Razkošna dvonadstropna platforma, vredna šestnajst milijonov evrov, je zasidrana 600 metrov od obale, sprejme pa lahko do 350 ljudi. Projekt je podprla le občina Mandelieu-La Napoule, nasprotuje pa mu predsednik regije Provansa-Alpe-Azurna obala Renaud Muselier. Približno 20 županov, med njimi tudi župana Nice in Toulona, je podpisalo javno pismo, v katerem so obsodili tovrstno komercialno izkoriščanje morja.

Kontroverzna

Lastniki plavajoče plaže vztrajajo, da je projekt varen za okolje, saj motorji delujejo na biogorivo, sladko vodo proizvaja sistem za razsoljevanje, vsi odpadki pa se reciklirajo na kopnem. Avtorja projekta, nekdanji olimpijski jadralec Marc Audineau in bivši olimpijski deskar Tony Philp, sta plavajočo plažo že od vsega začetka želela zasidrati pri Cannesu, a sta naletela na odločno nasprotovanje mestnih oblasti.

To sezono še ne bo odprta za javnost.

Marca lani je dolgoletni župan Cannesa David Lisnard tedanji francoski premierki Elisabeth Borne poslal pismo, v katerem jo je prosil, naj na kakršen koli način posreduje, da se projekt ustavi, in prepreči, da bi se zasidral blizu mesta, ki vsako leto gosti sloviti filmski festival. Mestni svetniki so naštevali okoljske pomisleke, skrbi glede svetlobnega in zvočnega onesnaženja, strahove glede varnostnih vprašanj zaradi obstoječih ladijskih poti v zalivu in nelagodje zaradi pomanjkanja predpisov za to vrsto razvoja. Mestni svet je soglasno glasoval proti otoku.

Lastniki plavajoče plaže so lani pravico poiskali na sodišču, ki je razsodilo v njihov prid in odločilo, da jim mora država izdati navigacijsko dovoljenje. Plaža to sezono sicer še ne bo odprta za javnost, bo pa na voljo za zasebne dogodke; menda imajo že približno 30 prošenj za rezervacijo.