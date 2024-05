Da je čebelarstvo poezija kmetijstva in da smo Slovenci čebelarski narod, bo potrdil vsak slovenski čebelar, ki v pridelanem medu in s čebeljimi pridelki zagotavlja vse najboljše, najslajše in tudi najbolj zdravo iz narave. Čebelarstvo se ne ukvarja samo s čebelami in njihovimi pridelki, ampak tudi s čebelnjaki, panji, vzrejo matic kranjske sivke, prevozom čebel in čebelarsko opremo; še pred mnogimi leti pa so se ukvarjali tudi z obrtmi, ki so služile kot dodana vrednost čebelarstvu in ponekod jih ohranjajo še danes, takšna je, na primer, izdelava lecta, peka medenjakov, risanje panjskih končn...