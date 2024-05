Tacen doživel trojno slovensko slavje

Slovenija je na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu osvojila zlato odličje v ekipni tekmi kajakašic in kanuistov, ekipno srebro kanuistk, nedeljski dan pa je bil zgodovinski s trojnim slavjem v moškem kanuju. Slovenci in Slovenke so svoj skupek kolajn na starocelinskih tekmovanjih dvignili na 45 (18 zlatih).

Zlato, srebro in bron v C-1 za fante! Sanjsko za Slovenijo v Tacnu. Prvak je postal komaj 16-letni Žiga Lin Hočevar, v finalu je ugnal svoja izkušena reprezentančna kolega Luko Božiča in Benjamina Savška. »Letos sem si želel, da bi postal evropski mladinski prvak, ker še nisem bil. Da sem članski, je res nekaj neverjetnega. Kot bi rekli: Moraš biti dovolj nor, da verjameš, da je nekaj možno. Očitno sem. V finalu je bilo zelo, zelo stresno, a ko sem se ogreval, nisem šel na progo, da bi bil četrti, peti, šesti, sedmi. Po pravici povedano, sem zares samozavesten, predvsem to je tokrat odločalo,« je bil vesel Hočevar.

»Finalna vožnja je bila na vrhunski ravni, Tacen je vedno nepredvidljiv in po navadi ti nekje ne steče. Sam pri sebi vem, da sem storil vse in se mi je obrestovalo. Drugo mesto na EP je zame velik uspeh. Žiga Lin me ni presenetil, veliko ga opazujem na treningih in tekmah, fant je v čolnu zelo dobro postavljen, ima izredne premike. Tudi prav je našpičen, da dosega takšne čase. Sproščeno vozi in uspevajo mu neverjetne stvari,« je navrgel Božič.

»Začel sem napadalno, a sem žal imel dotik pri drugih vratcih. To je slalom. Žiga Lin je mlad, hiter, dobro se tudi uči, nama z Božičem je prišel ob bok,« je menil Savšek. Ekipno so bili slovenski kanuisti zlati, kanuistke srebrne. Pri kanuistkah je bila posamično Eva Alina Hočevar 16., Lea Novak 20., Alja Kozorog 35.

Kajakašice ponovile leto 2017

Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar so ekipno pri kajakašicah ponovile tacenski uspeh iz leta 2017, ko so zlato slavile v malce spremenjeni sestavi (takrat je bila zraven Urša Kragelj, zdaj Hočevarjeva). Kajakaška sobota je dala nosilce odličij posamične tekme, najboljši Slovenec Žiga Lin Hočevar je bil četrti, bronasto odličje je zgrešil za 35 stotink sekunde. Peter Kauzer je bil deseti, Lan Tominc 20., ekipno je bila slovenska zasedba sedma. Eva Terčelj je finalni nastop kajakašic končala na osmem mestu, 18. je bila Ajda Novak, 24. Hočevarjeva.