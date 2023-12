Dončić po tekmi za zgodovino prvič spregovoril o svoji hčerki (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Dallas Mavericks Luka Dončić je kot novopečeni očka prvič odgovarjal na vprašanja zbranim medijem po porazu proti Oklahoma City Thunder s 120:126. Rojstvo hčerke je označil za najlepši dan v življenju, poraz proti Oklahomi pa ga je vseeno malce razžalostil.

»Najprej, za mano je najlepši dan mojega življenja ob rojstvu otroka, današnji obračun pa je bil prav tako velik vrtiljak čustev. Žalosten sem, ker tekme nismo dobili, toda močno smo se potrudili. Ekipa je bila v tretji in zadnji četrtini impresivna. Večkrat moramo igrati tako, in če bomo, bomo dobili veliko tekem,« je po porazu na novinarski konferenci dejal novopečeni očka.

Svoji hčerki je posvetil tudi športne copate, ki so bili tokrat v rožnatih odtenkih s pripisom Gabriela in srčkom.

Še nobeni ekipi ni uspel takšen delni izid

Dotaknil se je tudi delnega izida 30:0 na začetku zadnje četrtine. Po podatkih lige NBA od leta 1996/97, ko so začeli bolj podrobno meriti statistiko, še nobeni ekipi ni uspel takšen delni izid. Pred tem je ta čast pripadala Cleveland Cavaliers v obdobju, ko je zanje igral LeBron James. V začetku decembra 2009 so proti Milwaukee Bucks dosegli 29 zaporednih točk .

»To je bil nor preobrat. Igrali smo z veliko energije kljub številnim manjkajočim košarkarjem. Tekma je bila težka, a vrnili smo se in na koncu skoraj zmagali. Kot sem že dejal, sem žalosten, ker nismo zmagali. Vseeno je bila to dobra predstava ekipe,« je dodal Dončić.

Po statističnih podatkih portala StatMuse še nihče v ligi NBA ni na eni tekmi dosegel več kot 36 točk, 15 skokov, 18 podaj ob dveh ukradenih žogah, dveh blokadah in petih zadetih trojkah. Slovenski as je to sezono pri povprečjih 31,4 točke, 8,4 podaje in 8,4 skoka na tekmo. Ljubljančan je po prostem večeru proti Memphis Grizzlies tokrat odigral 45:59 minute, izpustil je le dobri dve minuti. Ob koncu dvoboja so slovenskega asa vznejevoljili tudi koraki, ki naj bi jih napravil v eni od odločilnih akcij.

Dončića naslednja tekma v ligi NBA čaka v noči s srede na četrtek, ko bo v Dallasu gostovala zasedba Utah Jazz. Na zahodu so Mavericks z izkupičkom 11 zmag in osem porazov trenutno šesti.