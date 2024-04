Dončić blizu velikega dosežka: zdaj je pred njim le še Jokić

Razpredelnica lige NBA ne dopušča dvoma: košarkarji Bostona so z izkupičkom 58:16 najuspešnejši med vsemi in bodo, kot kaže, vstopili v končnico kot absolutni prvi nosilci. Toda od 7. marca sta najbolj vroči dve teksaški moštvi, ki sta se nazadnje pomerili med seboj. Dallas je z zmago v Houstonu s 125:107 dosegel sedmi uspeh zapored in 11 v zadnjih 12 nastopih, hkrati pa prekinil niz 11 tekem brez poraza domače zasedbe. Kdo je bil junak lokalnega derbija? Uganka je otročje lahka.

Luka Dončić je dosegel 22 točk že v uvodni četrtini, 32 do polčasa, konec tekme pa pričakal s 47 točkami ob metu iz igre 18:30, 12 skoki in 7 asistencami v 35 minutah ter potrdil, da mu dvoboji s Houstonom izjemno ustrezajo. V treh soočenjih z njim v sezoni je v povprečju dosegel 44 točk, več jih ni zmogel proti nobenemu tekmecu, ki mu je stopil na pot na vsaj dveh tekmah; proti Brooklynu in Clevelandu je zbral po 42 točk na tekmo.

Luka Dončič je brez težav opravil tudi z Jabarijem Smithom (desno), ki je dosegel 28 točk. FOTO: Troy Taormina/USA Today Sports

Strinjam se z oceno, da je letošnja sezona moja najboljša doslej.

Slovenski zvezdnik je bil tokrat izrazito razpoložen pri poskusih z velike razdalje. Za tri točke je metal 9:16 (kar 56,2-odstotno) in po številu trojk izenačil svoj osebni rekord pod ameriškimi obroči. Prav toliko jih je 27. oktobra lani nasul Brooklynu, takrat celo s 64,3-odstotnim izkoristkom. Nato so sledili vzponi in padci.

56,2 odstotka je bil Dončićev izkupiček pri metih za tri točke na gostovanju v Houstonu.

»Če moram oceniti naše predstave v zadnjih tednih, lahko najprej poudarim očitno razliko v energiji. Zdaj je na visoki ravni in v vsakem trenutku držimo skupaj kot moštvo, kar je zelo pomembno. Hkrati smo vsi dovolj agresivni, ko se nam ponudi priložnost. Tokrat smo zadeli 24 trojk s 47 meti, pri večini smo bili dokaj neovirani,« je poudaril Luka Dončić. Posledica vse bolj kolektivne Dallasove igre je tudi drugo mesto v ligi NBA 2023/24 s povprečjem 14,7 trojke na tekmo skupaj z Golden Statom. Prvi je Boston s 16,5.

1,6 točke več kot lani

V Houstonu je Kyrie Irving prispeval 24 točk, Dante Exum 13 in P. J. Washington 12, pri gostiteljih je izstopal krilni center Jabari Smith z 28 točkami. Dončić je medtem povišal svojo prednost na lestvici najboljših strelcev prvenstva. V povprečju dosega 34 točke na tekmo ali 1,6 več kot lani, sledita mu Giannis Antetokounmpo iz Milwaukeeja (30,8) in Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahoma Cityja (30,3).

Kyrie Irving (levo) je prispeval 15 točk v zadnji četrtini. FOTO: Troy Taormina/USA Today Sports

Ljubljančan je tudi lastnik strelskega rekorda celotne sezone – januarskih 73 točk proti Atlanti –, na razpredelnici stotih najboljših dosežkov pa ga najdemo devetkrat. Houstonskih 47 točk denimo zadošča za 24. mesto, s 50 točkami iz dvoboja proti Phoenixu si deli 13. stopničko, z 49 proti Brooklynu pa 18. Ali je to dovolj zgovorna kandidatura za naslov najboljšega košarkarja prvenstva?

»To je vprašanje za vas, jaz ne bom glasoval,« je Dončić odgovoril zbranim novinarjem in nadaljeval s širokim nasmeškom. »Strinjam pa se z oceno, da je letošnja sezona moja najboljša doslej. Pri igri sem vse bolj zrel, saj že šesto sezono igram v ligi NBA. Trenutno si želim zgolj čim prej domov, saj smo odigrali štiri zaporedne tekme v gosteh, čaka pa nas še obisk San Francisca.«

Z vzponom Dallasa na peto mesto v zahodni konferenci NBA z izkupičkom 45:26 se vrednost njegovih delnic še naprej dviga. Na zadnji preglednici uradne spletne strani NBA.com je med kandidati za lovoriko pred njim le Nikola Jokić iz Denverja.