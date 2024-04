Dobrodošli v športni obljubljeni deželi

Vsa velika športna tekmovanja bi morala biti v Nemčiji. Samo tukaj je mogoče, da si tekmo ženskih rokometnih reprezentanc Slovenije in Paragvaja ogleda 4000 ljudi, je bila skupna ugotovitev skupine slovenskih navijačev, ki so prišli v Ulm podpret dekleta Dragana Adžića v lovu na olimpijske igre.

Nemčija je res športna meka, navijaška kultura pa razvita kot nikjer drugje v Evropi. To se je potrdilo že na letošnjem evropskem prvenstvu v rokometu, ki je bil nekakšna generalka za poletni nogometni euro. Evropska rokometna zveza (EHF) se je že pred finalom v Kölnu pohvalila, da je bil presežen rekord in zgodovinski mejnik milijona gledalcev. Na otvoritvi v Düsseldorfu je tudi padel rekord po obiskanosti rokometne tekme – 53.586. V slovenskem taboru so bili takrat navdušeni, v Berlinu je bilo na prvi tekmi s Ferskimi otoki 11.625 gledalcev, na zadnji za šesto mesto z Madžarsko v Kölnu 19.750!

Navijači Borussie Dortmund slovijo kot eni najboljših na svetu, njihov štadion Westfalen pa kot rumeni zid. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Zakaj je toliko tekmovanj organiziranih prav v Nemčiji? Ključna besedna zveza so dnevne vstopnice. »Ko Nemec kupi vstopnico, jo jemlje zelo resno. Ne pride mu na misel, da bi si ogledal tekmo svoje reprezentance, potem pa odšel. Kar je kupil, bo dobil. In se ob tem zabaval,« je pojasnil Björn Pazen, ki mu je Nemška rokometna zveza (DHB) zaupala vlogo vodje novinarskega središča v Neu-Ulmu: »Saj bi lahko olimpijske kvalifikacije organizirali tudi denimo Slovenija ali Črna gora. Toda tam bi tribune na tekmah, kjer ne bi nastopila domača reprezentanca, samevale. Tukaj je drugače,« je dodal. Vstopnice za tri igralne dni v Neu-Ulmu so bile po 96 evrov. Za vsak igralni dan posebej 40 €.

Tretja liga, 13.000 ljudi

Ulm, mesto v zvezni deželi Baden-Württemberg, je skupaj z Neu-Ulmom na bavarskem bregu Donave po velikosti primerljiv z Mariborom. V soboto je bila ob 14.15 v Ratiopharm Areni tekma rokometašic Nemčije in Črne gore, ob 14. uri je bil derbi na Donaustadionu med SSV Ulm in Preussen Münster v tretji nemški bundesligi. Ulm je zmagal z 2:0 in zavzel prvo mesto na lestvici. Prekrivanje terminov ni težava. Nogometno tekmo si je ogledalo 13.707 ljudi. Pozor, tretja liga! Slabe tri kilometre oddaljena rokometna tekma je privabila 4236 gledalcev, dvorana je bila skoraj polna. Težko si je zamisliti, da bi se na sončno soboto napolnila tako Ljudski vrt kot dvorana Tabor na desnem bregu Drave. Pa je Maribor glede obiskovanja športnih prireditev lahko svetilnik vsem ostalim večjim mestom v deželi.

V minulih dneh najglasneje slavijo v Leverkusnu, kjer praznujejo prvi naslov državnih nogometnih prvakov. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Že prej zakoreninjena »kavčarska« in »zastonjkarska« slovenska navijaška železna srajca se je še učvrstila med pandemijo koronavirusa. Zakaj bi šel na tekmo, če jo lahko gledam po televiziji; ali, zakaj bi plačal vstopnico, če mi jo lahko »zrihta« znanec; ali, zakaj bi si kupil novi dres svoje ekipe, če mi je tisti izpred 20 let še skoraj prav ...

Povsod polne tribune

V Nemčiji na to gledajo drugače. Po pandemiji so šle številke celo navzgor. Tekme so družabni dogodek, priložnost za preživljanje kakovostnega časa z družino, prijatelji, klepet ob pivu, nakup rekvizitov in spominkov. Ni poceni, ampak je vredno. Slovenski rokometaši in hokejisti, ki igrajo v Nemčiji, vedo povedati, da so dvorane polne na vsaki tekmi, namiznoteniški as Darko Jorgić je nedavno ligo prvakov osvojil pred 2.450 navijači v Saarbrücknu, celo strelska tekmovanja so spektakel, je tukaj v Ulmu povedala dolgoletna selektorica paralimpijskih strelcev Polona Sladić. Dobro so znane navijaške kulise na biatlonskih tekmah v Ruhpoldingu in Oberhofu, pa skakalnih v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu.

50 milijonov zahtev za vstopnice so dobili prireditelji za evropsko prvenstvo v nogometu. 53.586 gledalcev je spremljalo uvodno tekmo na rokometnem euru. 96 evrov je stala tridnevna vstopnica za rokometni kvalifikacijski turnir.

Nogomet je seveda svoj svet. Nemška bundesliga je najbolj obiskovano državno prvenstvo v Evropi (povp. 43.000 gledalcev), pred angleško premier league, italijansko serie A in špansko la ligo. Zanimivo, druga nemška bundesliga (22.100) je celo pred francosko ligue 1. Iduna Park v Dortmundu ima zmogljivost 81.365 gledalcev, v tej sezoni je povprečen obisk 81.293!

Evropska nogometna zveza (Uefa) je za letošnji euro prejela 50 milijonov zahtev za 2,7 milijona vstopnic, v navijaških conah pa pričakujejo 12 milijonov ljudi. Razprodane so tudi vse tri slovenske tekme v Stuttgartu (54.906), Münchnu (70.076) in Kölnu (49.827). Športna Indija Koromandija. Dobrodošli v Nemčiji.