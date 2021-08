Angleški nogometni velikan Manchester United je na družbenih omrežjih potrdil, da se je z italijanskim Juventusom dogovoril za prestop Portugalca Cristiana Ronalda. Šestintridesetletni Portugalec je na Old Traffordu igral že med letoma 2003 in 2009.



»Dobrodošel nazaj, Cristiano Ronaldo,« so na Twitterju zapisali pri Unitedu. »Z veseljem potrjujemo, da se je klub dogovoril za prestop Cristiana Ronalda,« so še zapisali rdeči vragi na spletni strani in dodali, da se mora Portugalec dogovoriti še o svojih pogojih, od uradnega prestopa pa ga ločita še zdravstveni pregled in delovna viza.



»Cristiano, petkratni dobitnik zlate žoge, je doslej osvojil 30 velikih lovorik v karieri, vključno s petimi naslovi v ligi prvakov, štirimi klubskimi svetovnimi naslovi, sedmimi naslovi prvakov v Angliji, Španiji in Italiji ter naslovom evropskega prvaka s Portugalsko,« so zapisali pri rdečih iz Manchestra, kjer so dodali, da je Ronaldo v prvem obdobju na Otoku na 292 tekmah zanje dosegel 118 golov.



Po poročanju italijanskih in angleških medijev sta se kluba dogovorila za odškodnino med 25 in 30 milijonov evrov, približno toliko pa bo znašala tudi letna plača enega najboljših nogometašev zadnjih dveh desetletij, ki bo dres rdečih vragov nosil naslednji dve leti.



Ronaldo, ki se je dopoldne poslovil od soigralcev iz Juventusa in nato z zasebnim letalom poletel proti novi igralski destinaciji, je poklicno kariero začel pri Sportingu, zatem pa je sledilo uspešno obdobje pri Unitedu, od koder je leta 2009 prestopil k madridskemu Realu, od tam pa leta 2018 k Juventusu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: