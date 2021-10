Dobili potrditev, da so lahko zraven

Uvrstitve, ki so jih v letošnjem poletju pod vodstvom glavnega trenerja Gorana Janusa dosegali najboljši slovenski tekmovalci v nordijski kombinaciji, veliko obetajo. To še zlasti velja za Emo Volavšek, ki se je v veliki nagradi Mednarodne smučarske zveze (FIS) trikrat zavihtela na zmagovalni oder, na katerem je kot druga pristala tudi v skupni razvrstitvi. Bolj ali manj redno je točke v poletni različici svetovnega pokala osvajal tudi Vid Vrhovnik.



»Po koncu prejšnje sezone smo Emo potegnili v moško ekipo, saj ima velik potencial. S fanti se je hitro ujela in v veliki nagradi nanizala lepe dosežke, s katerimi je tudi nas prijetno presenetila. Stopničke so vendarle stopničke, treba jih je spoštovati, saj jih dolgo nismo imeli; v ženski konkurenci so bile to za nas sploh prve na najvišji ravni. To je spodbudno in dokaz, da smo lahko zraven,« je Janus zelo zadovoljen s predstavami, ki jih je Volavškova kazala v letošnjem poletju. »Ema je že od nekdaj dobro tekla, zdaj je tudi skakanje dvignila na višjo raven, za kar je bilo potrebno precej dela. Toda ima zelo dobre motorične sposobnosti, poleg tega se hitro uči od fantov, v družbi katerih ima vsekakor boljšo primerjavo, kot jo je imela prej,« je pojasnil glavni trener naše reprezentance v nordijski kombinaciji.

Pozimi že 12 ženskih tekem



Razvoj tega športa pri nežnejšem spolu primerja s tistim, ki so ga dale skozi smučarske skakalke. »V prejšnji zimi so se kombinatorke prvič predstavile na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, imele so tudi prvo tekmo v svetovnem pokalu. V novi sezoni bodo imele že 12 preizkušenj (na moških prizoriščih), na OI v Pekingu 2022 jih še ne bo, a delajo na tem, da bi se prvič za olimpijske kolajne potegovale leta 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo,« je razkril Janus in v nadaljevanju spregovoril o naših kombinatorcih.



»Naša moška ekipa je zelo mlada; Vid Vrhovnik ima 22 let, Gašper Brecl jih bo toliko dopolnil prihodnji mesec, Matic Hladnik in Uroš Vrbek štejeta komaj 18 let … Vemo, da kombinacija zahteva svoj čas, svojo količino treninga. Navsezadnje gre za dva (različna) športa v enem, za dve panogi, ki se tepeta med seboj, zaradi česar je težko najti pravo sredino. Toda fantje so – tako kot dekleti Ema Volavšek in Silva Verbič, skupna zmagovalka alpskega pokala – pridni in zelo zavzeti,« je povedal 51-letni Ljubljančan, ki mu pri vodenju ekipe pomagajo desna roka Anže Obreza (tek), Matjaž Polak (kondicijska priprava), Matic Košir (tek, servis) in maserka Nastja Lanišek, poleg tega imajo še druge zunanje sodelavce.

Na vprašanje, katere cilje ima za zimo, je odvrnil, da bosta med moškimi v svetovnem pokalu tekmovala Vrhovnik in Brecl.



»Poskušala bosta izpolniti normo za olimpijske igre v Pekingu 2022, kar pomeni, da se morata prebiti med najboljšo šestnajsterico. Oba sta se v zadnjem obdobju izboljšala, zdaj morata nadaljevati v takšnem slogu in postati stanovitnejša. Med dekleti pa bom ob Emi računal tudi na Silvo,« je še dejal Janus.

