Dirka po Sloveniji: Majka v cilju do zmage, Pogačar takoj v ospredju

Poljak Rafal Majka (UAE Team Emirates) je zmagovalec prve etape dirke po Sloveniji. Ciljno črto v Postojni je prečkal pred Slovencem Domnom Novakom (Bahrain Victorious). Del ubežne skupine treh kolesarjev v ospredju je bil tudi Majkin moštveni kolega in prvi kolesar sveta, Slovenec Tadej Pogačar.

Majka je v ospredje z obema Slovencema prišel v drugi polovici etape od Nove Gorice v dolžini 164,7 km. Ta je bila s tremi kategoriziranimi vzponi na kožo pisana hribolazcem.

Po uspešnem lovu na ubežnike iz ravninske dela etape je na prvem vzponu iz Idrije na Zadlog izkoristil svojo priložnost prav prvi favorit dirke Pogačar. S svežimi nogami po dveh mesecih brez tekmovalnega dirkanja je izvedel uspešen napad.

Pri tem sta mu sledila Majka in Novak, v manjši zasledovalni skupini pa se je dobre pol minute zadaj peljal Matej Mohorič (Bahrain Victorious) skupaj z Američanom Seanom Bennettom (China Glory).

Po spustu s Stmca do Ajdovščine ni prišlo do sprememb v ospredju, 23-letni s Klanca pri Komendi je peljal skupaj z Majko in Novakom, Poljak pa se je v zaključnem sprintu uspešno odlepil od Slovencev in prvi prevozil cilj.

V četrtek bo karavana slovenske pentlje peljala od Ptuja do Rogaške Slatine (174,2 km). Ta bo edina od petih etap, ki realno predstavlja priložnost za etapno zmago sprinterjev.