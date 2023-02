Derbiji za vrh in za obstanek

Kako pomembna v šampionski bitki je bila Olimpijina jesenska zaloga točk, so razkrile uvodne tekme drugega dela sezone. Minulo nedeljo je njena prednost najprej skopnela na 12 točk, zaradi česar se je zdelo, da je čudež mogoč, zdaj pa po treh krogih pred prvim zasledovalcem Celjem znaša znova jesenskih 13 točk, pred največjim tekmecem Mariborom pa po njegovem spodrsljaju v Domžalah 14. Ena manj kot po 20. krogu. Olimpiji, ki bo v krogu derbijev, 24., danes na Bonifiki igrala še enega šampionskega, gredo na roke razpleti tekmecev.

Gorici trda prede Pari 24. kroga, danes: Bravo – Mura (13), Radomlje – Tabor (15), Koper – Olimpija (20.15); nedelja: Maribor – Celje (15), Gorica – Domžale (17.30).

Tudi ta konec tedna bo eden od njih potegnil krajšo – Koper ali pa v nedeljskem štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu Maribor, ki bo igral brez kaznovanega Josipa Iličića, ali Celje, ki ga ne bo smel voditi trener Roman Pilipčuk.

Teoretično vsak klub lahko v naslednjih 13 krogih osvoji maksimalno 39 točk. Toda tudi maksimalni izkupiček Celju, Mariboru in Kopru, kot so razvrščeni za Olimpijo, ne zagotavlja naslova prvaka. Računica je preprosta, po trenutnem stanju na lestvici bi razen Celja, ki ima po dveh medsebojnih tekmah boljši »score« (4:3, 0:0), Maribor in Koper morala osvojiti še točko več, kot znaša njun zaostanek za zeleno-belimi, 14 in 18 točk. Maribor bi s svojim ritmom nabiranja točk in ob upoštevanju Olimpijinega v prvih treh spomladanskih tekem do konca sezone zaostanek za zeleno-belimi največ spustil pod 10 točk, a jih ne bi niti približno ogrozil.

V nedeljo dva odgovora

Velik zaostanek tekmecem ne dopušča veliko manevrskega prostora za realne kombinacije, zaradi česar se besede Olimpijinega kapetana Timija Maxa Elšnika (»Maribor se bo odločiti, kdaj se bo moral osredotočiti na tekmece v boju za Evropo«) lahko spremenijo v dejanja. Zato sta ključni vprašanji, ki bosta lahko dobili odgovor že v nedeljo, naslednji: ali Olimpija sploh lahko zapravi prednost in kdo sploh je njen največji tekmec?

Prva liga Telemach Olimpija 23 17 3 3 45:22 54 Celje 23 11 8 4 36:27 41 Maribor 23 12 4 7 49:28 40 Koper 23 10 6 7 34:23 36 Domžale 23 9 8 6 34:29 35 Mura 23 8 9 6 34:29 33 Bravo 23 6 4 13 21:24 22 Radomlje 23 3 9 11 18:44 18 Tabor 23 3 8 12 22:50 17 Gorica 23 2 9 12 20:37 15

Olimpija je v 23 tekmah osvojila 78 odstotkov točk, tudi če jih bo do konca le 67 odstotkov (13 točk manj od maksimalnih) bo prvakinja. V zadnjih treh sezonah so Maribor, Mura in Celje osvajali naslov z manjšim odstotkom osvojenih točk, Mariborčani lani s 64,8-odstotnim številom točk (70), Mura predlani z najnižjim 62-odstotnim (63), in Celje leta 2020 s 63,8-odstotnim številom točk (69). Olimpija zaostaja za lanskim šampionskim izkupičkom vijoličnih le še 16 točk.