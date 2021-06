Danci so nam bolj nevarni kot Norvežani

Naša dva trenerja vratarjev, Andrej Hočevar in Klemen Mohorič, v tujini delujeta odlično.

Z Olkinuoro dela tudi Mohorič

maja 2022 se bo v Ljubljani začelo SP skupine B.

Sinoči je padel zastor nad svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, osrednje tekmovanje najboljših reprezentanc v tej nenavadni sezoni, ki jo je močno zaznamoval boj s koronavirusom po Evropi in svetu. Slovenski selektor, s katerim smo se pogovarjali včeraj, je tokrat iz domače dnevne sobe natančno spremljal dogajanje, posebno pozornost pa namenil Dancem in Norvežanom, s katerimi se bodo njegovi risi ob koncu avgusta pomerili v kvalifikacijah za OI 2022.Pogled na finalni par Finska – Kanada ne bi smel biti prav presenetljiv, saj sta se prav ti dve reprezentanci pomerili med seboj v sklepnem dvoboju za zlato kolajno tudi na prejšnjem prvenstvu maja 2019 v Bratislavi. Takrat so bili boljši Finci in osvojili svoj tretji naslov. Tukaj pa je pravzaprav glede na vse videno v zadnjih tednih precej bolj kot finska uvrstitev v finale presenečala kanadska.»Res je bilo to nenavadno prvenstvo. Kanadčani so ob uvodu doživeli tri poraze, tukaj še zdaleč niso imeli svoje najboljše zasedbe, pa so se prebili do finala. Toda v hokeju so pomembni dnevni navdih, tudi splet kakšnih posebnih trenutkov na tekmi in zlasti pristop. Slednji je očitno bil na začetku za to kanadsko ekipo moteč, saj se je podcenjevalno lotila prvenstva, pozneje je strnila moči. Res pa je, da imajo v svojih vrstah igralce iz NHL. Četudi nimajo vodilnih vlog pri svojih moštvih, kajpak obvladajo hokejsko igro na visoki ravni,« je poudaril prvi mož slovenske hokejske stroke in pohvalil tudi druge finaliste Fince, pa ne zgolj zavoljo številnih znancev in prijateljev v tej nordijski deželi, med njimi seveda nekdanjega slovenskega selektorja»Finska se ponaša z izjemno bazo mladih igralcev. Tu ni naključja. Na seznamu med vratarji pa je tudi, s katerim med sezono v Magnitogorsku v KHL dela naš reprezentančni trener vratarjev ​. Po tej plati gredo pohvale tudiki skrbi za čuvaje mreže pri KAC v Celovcu, od koder je nato na prvenstvo prišel odlični danski vratar.«Med reprezentancami, ki bi jim Kopitar podelil posebej visoko oceno za prikazano v zadnjih dveh tednih, je Nemčija, ki je včeraj v tekmi za tretje mesto z 1:6 (0:1, 0:4, 1:1) klonila pred izbrano vrsto ZDA. »Mogoče nekatere njeni dosežki presenečajo, mene pa ne. Vidite, prav nobenega naključja ni pri nemški uvrstitvi v zadnji olimpijski finale, v katerem bi si nato to moštvo zaslužilo zmago. Nemce odlično vodita finska strokovnjakain, reprezentanca njunih rojakov je prav proti Nemčiji v polfinalu zelo trpela ...«Selektor risov se je strinjal z oceno, da je bilo zgodnje slovo Švedske za to veliko hokejsko deželo pravi šok, Čehi ga niso posebej razočarali (»Izgubili so s Finsko v četrtfinalu 0:1, šlo je za negotovo predstavo.«), Slovake še naprej ob izjemni tradiciji spoštuje, Rusi so po imenih močni (»Pri kemiji moštva pa se jim je očitno zataknilo.«), med tekmeci risov v olimpijskih kvalifikacijah pa so zanj zdaj Danci nevarnejši kot Norvežani.