Članica ekipe CSKA proti soigralkam

Treba je vztrajati! Slovenske rokometašice so namreč na minulih evropskih in svetovnih prvenstvih znale presenetiti z zmagami nad velesilami Francijo, Rusijo ali Nizozemsko. Sledili so vratolomni padci, na letošnjem mundialu v Španiji pa je slovenska reprezentanca naposled premagala urok skupinskega dela in se prebila v drugi del tekmovanja.

Slovenke tako v skupini 1 danes ob 15.30 že čakajo Rusinje, v soboto in ponedeljek sledita še dvoboja s Poljakinjami (20.30) in Srbijo (18). Rusijo, olimpijsko podprvakinjo z zadnjih iger v Tokiu, kot selektorica vodi nekdanja krožna napadalka Krima Mercatorja Ljudmila Bodnjeva, Slovenke pa se jim bodo danes v boju za prvi dve mesti, ki vodita v četrtfinale, poskušale postaviti po robu po najboljših močeh.

»Naš osnovni cilj na tem tekmovanju je bil, da odigramo čim več tekem z uglednimi tekmicami. Naša skupina prvega dela je bila zagotovo najbolj zahtevna, videli smo tri vrhunske tekme, te so bile za nas zelo dragocene. Zdaj so pred nami še tri, ki jih moramo čim bolje izrabiti,« je svoje mišljenje razložil selektor Dragan Adžić. Če kdo pozna Rusinje, je to od letošnje sezone igralka moskovske vrste CSKA Ana Gros.

»Rusija je rokometna velesila. Kljub temu da so tekmice favoritke, niso nepremagljive. Imajo mlado ekipo, z nekoliko manj izkušenimi igralkami, in morda lahko v tej smeri iščemo svojo priložnost,« je dejala prva zvezdnica slovenske izbrane vrste.