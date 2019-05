Vijolični dvigajo pokal, vroče v Celju in Stožicah

Napadalec Maribora Luka Zahović (15 golov) bi rad ubranil naslov najboljšega strelca prve lige iz lanske sezone. Prehiteti mora Roka Kronavetra (17 golov), Luko Majcna (16) in Roka Sirka (15). FOTO: Tadej Regent

Kvalifikacije za 1. SNL že maja

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na 36. korespondenčni seji sprejel sklep o spremembi termina kvalifikacij za popolnitev Prve lige Telekom Slovenije za tekmovalno leto 2019/20. Zaradi reprezentančnih aktivnosti – slovenska reprezentanca bo 7. in 10. junija odigrala tekmi z Avstrijo in Latvijo v gosteh v okviru kvalifikacij za EP 2020 – bosta tekmi namesto 2. in 5. junija na sporedu v sredo, 29. maja, in nedeljo, 2. junija. Po trenutnem položaju na lestvicah 1. in 2. SNL se bosta pomerila Gorica in Tabor iz Sežane. Prvoligaši bodo igrali še dva kroga, Gorica še lahko prehiti Triglav na 8. mestu, če obe tekmi dobi, Kranjčani pa obe izgubijo. Tabor v zadnjem krogu 2. SNL tudi še lahko zamenja Bravo na prvem mestu. Bravo v nedeljo v Ljubljani potrebuje točko v obračunu z zadnjeuvrščenim Ankaranom, če bo Tabor na domačem terenu premagal novomeško Krko.

Prva liga Telekom Slovenije

1. Maribor 34 22 9 3 79:32 75

2. Olimpija 34 19 9 6 72:46 66

3. Domžale 34 16 9 9 70:45 57

4. Mura 34 13 12 9 52:35 51

5. Celje 34 12 12 10 44:48 48

6. Aluminij 34 13 5 16 49:53 44

7. Rudar 34 11 6 17 46:71 39

8. Triglav 34 10 6 18 48:77 36

9. Gorica 34 7 9 18 42:59 30

10. Krško 34 4 9 21 26:61 21

LJUBLJANA – Nogometna veselica v mestu ob Dravi traja in traja. Potem ko so vijolični lani ostali brez lovorike, imajo zdaj v svoji vitrini novo trofejo za naslov prvaka, 30. maja pa bodo v obračunu z Olimpijo odločno posegli še po pokalnem naslovu. V slovesnem razpoloženju zasedba trenerjadanes pričakuje Krško, potnika v drugo ligo.Podcenjevanja ne bo, kajti Štajerci morajo na zadnji prvenstveni tekmi pred domačim občinstvom v tej sezoni poskrbeti za slovo, dostojno šampionom. Po dvoboju z zeleno-belimi bodo namreč dvignili pokal za 15. zvezdico, še prej bi radi videli, da bi sezavihtel na vrh lestvice strelcev. Posavci so pravšnji tekmeci za tovrsten poskus, res pa je, da Krčani ne kažejo tako slabih iger, kot bi to sodili po njihovem položaju na lestvici. Ob tem varovancem hrvaškega trenerjanihče ne more očitati, da so popuščali ali taktizirali v boju za obstanek, ko se je ta zdel že izgubljen.»To bo pravi trenutek, čakamo ga in se ga veselimo. Da fantje zasluženo dvignejo pokal in se poveselimo skupaj z navijači. A to še ne pomeni, da smo s tem svoje opravili. Po vsem, kar se je dogajalo, se bo treba dobro odpočiti, potem pa hitro obrniti k novim izzivom. Pred seboj imamo še en cilj, po dvigu pokala prvakom želimo tudi pokalno trofejo,« pred še eno čago pravi Milanič, ki ima na voljo vse najmočnejše adute.Manj praznični tekmi bodo odigrali igralci Mure in Celja, ki se potegujejo za četrto mesto in vozovnico za evropsko tekmovanje. Črno-beli z ravnice bodo gostovali pri Olimpiji, Celjane na domačem stadionu čaka savinjsko-šaleški derbi z Rudarjem.Pari 35. kroga (vse tekme danes ob 16.55): Maribor – Krško (glavni sodnik), Triglav – Domžale (), Celje – Rudar (), Olimpija – Mura (), Gorica – Aluminij ().