V stresu je bila ključ sproščenost

Tomaž Ocvirk je v nekaj dneh celjsko ekipo psihološko zasukal v uspeh. FOTO: Gregor Katič/CPL

CELJE – Novi trener rokometašev Celja Pivovarne Laškoje na klopi slovenskih prvakov prestal ognjeni krst z zmago. Celjani so namreč v tretjem krogu lige prvakov v Zlatorogu premagali nemškega šampiona Flensburg in po dveh porazih prvič v tej evropski sezoni zmagali. Izid je bil 23:20 za bojevite Celjane, ki so v polčasu zaostajali za gol (10:11).Pri Celjanih sta med strelci s petimi oziroma štirimi goli izstopalain. Predvsem pa se je izkazal vratar, ta je obranil skoraj polovico strelov Nemcev, namreč 47 odstotkov, med njimi eno sedemmetrovko, dosegel pa tudi en zadetek. Pri Flensburgu sta po štiri gole zbralain»To je bila zame zelo čustvena tekma, sploh ker sem bil prvič v trenerski vlogi. Pred tekmo sem se moral sprostiti, to pa so morali storiti tudi fantje.Potrebovali smo mirnost, predvsem pa smo morali verjeti vase. Vsak igralec je verjel v svoje sposobnosti in skupni uspeh. To je najpomembneje, namreč, da damo vedno vse od sebe in si ničesar ne očitamo. Uspelo nam je umiriti nasprotnika, a v prvem polčasu smo še prepočasi prehajali v napade. V drugem smo popravili tudi to in tako dosegli kakšen lahek zadetek več, kar je ob odlični obrambi odločilo tekmo. Za obrambo lahko vsem rečem le kapa dol, to je bila požrtvovalnost, ki jo potrebujemo, zato čestitke fantom,« se je razgovoril celjski trener Tomaž Ocvirk.»Ta nova doba se ne bi mogla začeti bolje. Ni bilo veliko časa, da bi se taktično pripravili za dvoboj, saj je za nami buren teden. Trener nas je poskušal čim bolj spočiti in odmakniti od dogajanja, hkrati pa si je želel, da verjamemo vase, svoje sposobnosti in končni uspeh. Glede tekme menim, da smo jo dobili v obrambi, ta je bila večji del zelo dobra, za nami je bil vratar Ferlin odličen in v kriznih trenutkih obranil nekaj pomembnih žog,« pa je navrgel kapetan David Razgor.Trener Flensburgapo porazu ni skrival grenkobe: »Zelo smo razočarani, tako nad dejstvom, da nismo zmagali, kot tudi nad predstavo ekipe. Imeli smo možnosti, a smo zapravili preveč priložnosti. Dosegli smo le 20 zadetkov, v obrambi smo še igrali na ravni, v napadu žal ne.« Celjani bodo jutri v državnem prvenstvu ob 20.15 gostili velikega tekmeca Gorenje, v ligi prvakov pa bodo v soboto gostovali v Szegedu.