Trener zanj pravi, da je prava pošast

LJUBLJANA – Slovenija je tudi uradno dobila prvega profesionalnega boksarja v težki kategoriji, in sicer, ki je minuli petek uspešno prebil led v Cape Townu, kjer je v svojem prvem poklicnem obračunu s 40:36, 38:38 in 40:37 po točkah premagal izkušenega KameruncaLjubljančan, ki je visok 192 centimetrov in tehta 108 kilogramov, toliko mu je tehtnica pokazala na uradnem tehtanju v Južni Afriki, si je tako z manjšo zamudo z zmago priboksal najlepše darilo za 27. rojstni dan, ki ga je praznoval prejšnjo sredo.Večkratni slovenski prvak v supertežki kategoriji je po dvoboju priznal, da je bil tik pred prihodom na prizorišče prireditve Kings of the Castle (Kralji gradu), kakor so južnoafriški organizatorji poimenovali boksarski spektakel v Cape Townu, precej živčen.»Če sem iskren, sem imel zelo veliko tremo. Ko sem stopil v ring, mi je v trenutku vse zablokiralo, kar se mi še ni zgodilo,« je zaupal Aksalič, ki je potreboval kar precej časa, preden se je sprostil. »Iz runde v rundo mi je bilo lažje, moram pa reči, da je bil Yamdjie zelo dober nasprotnik. Prav čakal je na trenutek, da bi me zaključil s svojo desnico. Vendar se mu nisem pustil. Odboksal sem pametno – z glavo. Nič se nisem zaletaval,« je ljubljanska Mašina oziroma beli Tyson, kakor ga tudi kličejo, povedal o obračunu s kamerunskim levom, kot se glasi vzdevek 182 centimetrov visokega in kar 118 kilogramov težkega Yamdjieja.Ko mu je sodnik po štirih rundah zelo kakovostnega dvoboja v znak zmage dvignil roko, so se mu usta razlezla v širok nasmeh. »Glede na to, da sem prebil led in dosegel prvo profesionalno zmago, sem zadovoljen. S kondicijo nisem imel težav, po koncu obračuna sploh nisem imel občutka, da sem boksal. Poleg tega nisem dobil niti ene praske, kar ni zanemarljivo,« je razkril Aksalič in obljubil, da bodo njegove naslednje predstave še bolj gledljive.Kdaj bo imel drugi profesionalni nastop, še ne ve, se pa dogovarja za dvoboj na veliki decembrski prireditvi v Zadru, na kateri bo v osrednjem obračunu večera boksal vzhajajoči hrvaški zvezdnik težke kategorije(6 zmag, 5 s k. o., brez poraza).»Gremo naprej – do vrha!« je poudaril 27-letni Ljubljančan, ki je svojega južnoafriškega trenerjapresenetil z gibanjem po ringu in povezovanjem udarcev. »Rekel mi je, da sem za svojo višino in težo zelo zelo hiter. Da sem prava pošast!« je v smehu še sklenil Aksalič.