Slovenski reprezentanti na krilih odlične forme

LJUBLJANA – Le še dan loči slovensko nogometno reprezentanco do naslednjega izziva v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2020. Slovenci delujejo odločni in dobro pripravljeni, selektor Matjaž Kek jih bo drevi že vodil na stadionu Toše Proeski, kjer jih jutri pričakuje nabrušeno moštvo Severne Makedonije. Kekovi fantje ne izžarevajo zaman visokih ambicij in samozavesti.



Le redko se zgodi, da člani celotne enajsterice igrajo tako standardno zanesljivo v svojih klubih in učinkovito polnijo tudi individualne statistične rubrike. Slovenci blestijo od številke 1, ki krasi majico vratarja Jana Oblaka, do najvišje številke 24, ki si jo je izbral napadalec in nekdanji Oblakov soigralec iz selekcije U-21 Robert Berić. Tudi igralci med njima igrajo uspešno v nacionalnih ligah od ZDA do Rusije.



Jan Oblak ohranja tradicijo – v ponedeljek je vadil individualno, nato skupaj z jato, naj ohranja tudi navade iz Madrida: Škofjeločan je prispel v Ljubljano po petih zaporednih tekmah brez prejetega gola v majici Atletica. Tudi naveza Mevlja-Struna, ki naj bi zaprla poti do slovenske številke 1, naj bi bila še boljša kot pred mesecem dni. Miha Mevlja je zaživel po selitvi v Soči, tam nanizal tri tekme za istoimenski klub v 1. ligi, ob tem pa si dvignil samozavest, potem ko je njegovo moštvo splavalo iz območja izpada v 2. ligo. Aljaž Struna na neki način vseskozi igra v polnem pogonu; letos je igral kar 37 tekem oziroma 3330 minut v ligah MLS, serie B in srednjeameriški ligi prvakov.



Tudi bočna branilca sta ujela pravo delovno temperaturo. Jure Balkovec, ki bi na levi strani igrišča lahko dobil prednost pred izkušenim, toda rahlo poškodovanim kapetanom Bojanom Jokićem, je zadel v polno s selitvijo v serie B, v osmih tekmah za Empoli je zbral tudi dve podaji za gol. Petar Stojanović ima tako ali tako v nogah že 990 igralnih minut v tej Dinamovi sezoni, četudi njegov trener Nenad Bjelica rotira igralce.

Življenjski Šporar

Osrčje zvezne vrste? Jasmin Kurtić igra brez težav v serie A in spada med standardne člane Spala. Z njim ne bo sprememb, ključna bo psihološka priprava, da s številke 8 ne bo zašel med desetke. Rene Krhin je zanesljivo v boljšem položaju kot septembra, čeprav je bil tudi tedaj med vidnejšimi Kekovimi borci. Po vrnitvi v Nantes se je prebil vsaj do klopi, vmes pa igral tudi tekmo za zmago Nantesa nad Rennesom. Kaj bo z Romanom Bezjakom? Nategnjena stranska vez v kolenu ni najhujše, kar lahko doleti nogometaša. Morda bo nared, morda ne.



Ker ni niti Domna Črnigoja, bi Kek le stežka našel alternativno hitrost na desni strani igrišča. Kek bo gotovo računal tudi na Benjamina Verbiča. Junak zmage z Izraelom je v tej sezoni igral 11 tekem, čeprav tudi njegov trener v kijevskem Dinamu občasno rotira svoj kader. Tehnično najbolje podkovani Kekov adut Josip Iličić izžareva motiv in željo po zgodovinskem podvigu.



Opazno je motiviran, čeprav njegova individualna statistika v serie A in ligi prvakov tega ne razkriva. Prvi topničar? Andraž Šporar je poglavje zase, saj očitno igra v življenjski formi. V 16 tekmah te sezone je zbral 13 golov in 4 podaje za gol v majici Slovana; v 1353 minutah igre je zrežiral gol na vsakih 79,5 minute!