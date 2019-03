Po pregledih se bo odločila, kako naprej

KRANJSKA GORA • Meta Hrovat bo ob Žanu Kranjcu, Štefanu Hadalinu, Klemnu Kosiju in Boštjanu Klinetu konec tedna tekmovala na finalu smučarske sezone za svetovni pokal v Andori. V ženski konkurenci bo osamljena Slovenka. Mesto na finalu zime ima sicer zagotovljeno tudi svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec, a je zaradi poškodbe kolena na prisilnem počitku; sredi tedna Mariborčanko, ki z opornico zdravi raztegnjeno zadnjo križno vez, čaka pregled na kliniki v Švici. Finale, ki si ga zagotovi 25 najboljših v razvrstitvi posamezne discipline, bo spremljala le od daleč. Vzponi in padci »Na žalost bom edina Slovenka na finalu,« Hrovatova pogreša družbo reprezentančnih kolegic. Tudi njena sezona je bila polna vzponov in padcev. »Pa ne le to, tudi polna prisilnih premorov, psihično je bila zame izjemno naporna,« je razkrila 21-letnica in poudarila, da se je iz številnih situacij marsikaj naučila: »Moram biti potrpežljiva in ne smem riniti z glavo skozi zid, saj to ne prinese nič dobrega.« Vse te lekcije bo odnesla s seboj v prihajajoče pripravljalno obdobje. Čeprav je imela sezona nekaj svetlih točk, med njimi je drugi naslov mladinske svetovne prvakinje (slalom), je vesela, da se tekmovalna zima bliža koncu. V nedeljo se je vrnila s preizkušenj na Češkem v svoj domači Podkoren in v soncu uživala med navijači kot obiskovalka slalomske tekme za 58. Pokal Vitranc. Glasno je ploskala in navijala za fante, tekma na domačem hribu, ki ga je neštetokrat presmučala, ji je zelo pri srcu. A zdaj je z mislimi že v Andori, kjer bo konec tedna nastopila v obeh tehničnih disciplinah. Tja se odpravlja z lepim vtisom, na Češkem je na veleslalomu poskrbela za najboljši rezultat v sezoni (5. mesto), v slalomu pa za najboljšo uvrstitev v tej disciplini nasploh (8.). Vozovnico za Andoro si je zagotovila kot 12. v veleslalomskem seštevku sezone in 22. v slalomskem. Rada spoznava novo V Andori še ni tekmovala. »Zame bo teren nov, kar mi je všeč. Obožujem spoznavanje novih prog, krajev, držav. Pričakujem lepo in pozitivno izkušnjo,« se Gorenjka veseli izzivov, pri katerih bo osrednji cilj smučati sproščeno in obdržati osredotočenost. »Zavedam se, da še ni konec in da sta pred mano dve zelo pomembni tekmi. Treba je ohraniti zbranost, ne pustiti, da me prevzame pomlad. Rada bi odsmučala, kot znam,« pove. Telesno še ne čuti hude izčrpanosti. »Bolj me utrudi to, da na smučeh nikoli nisem povsem brez težav,« je poudarila. Še vedno namreč čuti bolečine v gležnju, ki so ji ga decembra punktirali, to ji je odvzelo en mesec tekmovanj. A mlada smučarka je prava borka, stisne zobe in gre čez prag bolečine, ko nogo potlači v smučarski čevelj. »Nisem še brez težav. Zato tudi komaj čakam, da za dlje sezujem smučarske čevlje. Po tekmah v Andori me čakajo še pregledi, po njih pa se bomo odločili, kako naprej,« je razkrila Kranjskogorčanka.