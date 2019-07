Milijonov za Olimpijo ni in jih ne bo

Malatyaspor je odprt

Olimpijin trener Safet Hadžić in njegovi pomočniki niso imeli kaj prida sreče s tem, da bi videli, kako igra Malatyaspor pod taktirko novega trenerja Sergena Yalçına. "Eno tekmo so igrali v nemogočih vremenskih razmerah, na drugi je bilo veliko novih igralcev. Vidno je bilo le to, da igrajo zelo odprto in puščajo veliko prostora," je o tekmecu povedal Hadžić.

Upniki dihajo za vrat

Milan Mandarić še nima lastniškega naslednika pri nogometnih zmajih. FOTO: Jože Suhadolnik

Vsako leto sem v klub dal štiri milijone evrov svojega denarja. V nedogled to ne gre.

Škriplje v obrambi

MALATYA – Za predsednika Olimpijeskoraj triurni polet na jugovzhodni del Turčije v vzhodno Anatolijo v Malatyo, kjer bo Olimpija drevi ob 19. uri (ob 20. po lokalnem času) igrala uvodno tekmo 2. kroga kvalifikacij za evropsko ligo, očitno še ne bo zadnji ali eden od zadnjih na čelu ljubljanskega kluba. »Dogovora se ne drži. Ne vem, koliko časa bom še čakal, toda prav dolgo ne več. Morda le še danes. Vprašajte me po tekmi,« je bil ob čakanju na prtljago na tamkajšnjem letališču, na katerem ni bilo razen ljubljanskega letala niti enega drugega, prvi mož zeleno-belih nejevoljen o temi predaje kluba drugemu vlagatelju. Mandariću so nasmešek na obraz vrnili vsaj hitri formalni postopki na letališču, ki je, prej kot civilnemu prometu, namenjen turškemu vojnemu letalstvu in se razprostira na planoti na dobrih 862 m nadmorske višine. Še bolj prešerne volje je bil ob pogovoru o tekmovalnih dosežkih moštva. Tokrat jim ni privoščil potovalne avanture z redno letalsko linijo. Pred tednom dni so nogometaši v Rigo in v dveh skupinah potovali ves dan. Ljubljančani so zdaj najeli manjši čarter, da bi se čim prej vrnili v Ljubljano in imeli na voljo vsaj dva dneva za osvežitev za veliki nedeljski derbi v Ljudskem vrtu. Vse to bo Olimpijo stalo približno 60.000 evrov. Povratna tekma z Malatyasporom bo naslednji četrtek v Stožicah.Pri Olimpiji se poleti vse vrti okoli denarja. »Za zdaj so nogometaši edini klubski kapital. Zmage jim prinašajo možnost prodaje in odhoda na boljše, klubu pa denar, ki ga je vse manj,« nekoč odličen poslovnež ne skriva več, da ga lahko rešijo le evropske zmage in prodaja igralcev ter da bi rad predal vajeti kluba nekomu drugemu, saj je klubski račun prazen in blokiran. Tudi zdajšnjega zaslužka v Evropi, ki bo najmanj pol milijona evrov, klub ne bo mogel porabiti. Pobrali ga bodo upniki. Ta nekdo drugi lastnik najbrž ne bo italijanski poslovnež iz slovenske Istre. Drugih kandidatov Olimpija za zdaj še ne privlači toliko, da bi bili pripravljeni seči globoko v žep. Kot je povedal predsednik, milijonov evrov, bojda treh, Nardinovi še niso nakazali kljub drugačnim dogovorom. Na denar oziroma junijsko plačo še čakajo tudi igralci in uslužbenci v klubu. »Zdi se, da bom na veliko razočaranje nekaterih še podaljšal svoje poslanstvo. Tolaži me, da morda zdaj res imamo moštvo, kakršno sem želel imeti, in je sposobno vidnejših uspehov v Evropi,« je dal vedeti, da še ne bo vrgel puške v koruzo, čeprav je ... »Vsako leto sem v klub dal štiri milijone evrov svojega denarja. V nedogled to ne gre,« je bil 80-letni Američan srbskega rodu odkrit kot že dolgo ne. Milan Mandarić, ki so se mu v Sloveniji tako rekoč sfižili poslovni načrti, ima načrt B, ki pa se bo izšel le ob sanjskih razpletih na igrišču.Domžale, ki so v uvodnem krogu kvalifikacij za evropsko ligo izločile malteški Balzan, so v dosedanjem poteku sezone pokazale dobro igro v napadu, medtem ko kar precej škriplje v obrambi. Ta je v domačem prvenstvu na dveh tekmah dobila že šest golov, Balzan pa je prispeval še tri. Domžalčani pa drevi v uvodni tekmi 2. kroga ob 20.45 gostijo švedski Malmö. »Upam, da pred srečanjem z Malmöjem nismo porabili preveč energije, saj gre za našo tekmo sezone. Prepričan sem, da bodo fantje našli vse svoje atome moči, v kratkem času, ki ga imamo na razpolago, pa bomo poizkušali napake izničiti. Verjetno se bodo tudi v prihodnje ponavljale, vendar v obdobju branjenja moramo zadeve preprosteje reševati, medtem ko sem z napadalnim delom zelo zadovoljen. Smo igrivi, živahni, ustvarjamo si priložnosti, dosegamo zadetke in tudi prehod v ta del igre se izboljšuje,« pravi trener Domžal. Malmö je v minuli sezoni zasedel tretje mesto v švedski ligi. Zasedba je pretežno skandinavska, kapetan ekipe pa je izkušeni napadalec, nekdaj švedski reprezentant in med drugim igralec Ajaxa, Werderja, Racinga iz Santanderja in West Bromwich Albiona. Tudi zato so vsa opozorila za igro v obrambi na mestu. Gorazd Nejedly