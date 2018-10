Barça računa, da bo Messija njen odrešenik

Luknjičava obramba

AFP Lionel Messi se je v soboto še bodel z Baski iz Bilbaa, drevi se mu bodo zoperstavile londonske ostroge. FOTO: FP

LONDON – Tudi sreda prinaša bogat spored tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. Barcelono, ki je zadnjo od petih lovorik v elitnem klubskem tekmovanju stare celine osvojila leta 2015, denimo predvsem boli, da je njen največji tekmec madridski Real v zadnjih sezonah kar štirikrat, trikrat zapored, dvignil cenjeni pokal.Katalonski velikan bo v 2. krogu skupine B gostoval na Wembleyju pri Tottenhamu, trener londonskih ostrogpa je denimo kot trener Espanyola dobil le enega od devetih ogledov proti Barçi, trikrat je remiziral. Klub iz Barcelone je v uvodnem krogu LP s tremi zadetkis 4:0 ugnal PSV iz Eindhovna, Tottenham pa je po zasuku Interja v zadnjih minutah izgubil v Milanu.in drugi Londončani gor ali dol, Barcelona je tudi v to sezono lige prvakov krenila z ambicijo, da osvoji celinsko krono, pa naj se ji na poti zoperstavi kdor koli z belim baletom na čelu. Barça je na znamenitem stadionu v britanski prestolnici tekmovanje najboljših evropskih klubov osvojila leta 2011, ko je v finalu s 3:1 klecnil Manchester United, Messi pa je bil pred letošnjim začetkom bojev nedvoumen:»Čas je, da spet osvojimo ligo prvakov.« Celo priigranje španskih kron je pri katalonskem velikanu postalo rutina, lanska dvojna, ligaška in pokalna, pa je ostala v senci tretjega zaporednega četrtfinalnega izpada iz evropskega tekmovanja, Roma je v povratni tekmi zasukala izid 1:4 in izločila četoTemu so kritiki predvsem zamerili, da je v španskem prvenstvu izčrpal glavne igralce, in to po tem, ko je bila domača krona že zdavnaj v žepu. Poleg tega pa so nekdanjemu strategu baskovskega Athletic Bilbaa prigovorili, da je igra Barcelone preveč odvisna od argentinskega čarovnika iz Rosaria.Valverde v tej sezoni Messiju namenja počitek, a so Katalonci v zadnjih treh ligaških tekmah igrali le neodločeno s Girono, izgubili z Leganesom in spet izvlekli le remi proti bilbajskemu Athleticu. Podajo za izenačenje je prispeval prav Messi, potem ko je v igro vstopil z rezervne klopi.Kritiki prst usmerjajo tudi na Barcelonino obrambo, napakese kar vrstijo, zvezna vrsta brezpa še ne deluje tako, da bi širila zaupanje. Tudi londonske ostroge v novi sezoni še niso prav pospešile, kar zadeva rezultate.»Zadnja ligaška tekma proti Huddersfieldu, ki smo jo dobili, ni bila najboljša priprava za obračun z Barcelono, žoga je bila več v zraku kot na tleh. Sami pa smo znani kot moštvo, ki ima žogo rado v posesti. V sredo bo v ligi prvakov to popolnoma drugačna tekma,« pravi Pochettino.Tottenham je v prejšnji sezoni lige prvakov v skupinskem delu 1. novembra na Wembleyju s 3:1 ugnal Real, v Madridu je bilo 1:1, torej bo tudi proti drugemu nogometnemu velikanu s pirenejskega polotoka Barceloni iskal čarobni navdih za uspeh.