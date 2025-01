Cene hrane, pijače in vstopnic v Zagrebu razburile navijače

Svetovno prvenstvo v rokometu, ki poteka od 11. do 29. januarja na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, je že na začetku povzročilo nekaj razburjenja med navijači, še posebej zaradi cen hrane, pijače in vstopnic v Areni Zagreb, enem od prizorišč.

Na tekmah v Areni Zagreb so navijači opazili visoke cene ponudbe. Po poročanju hrvaških medijev stane kozarec Coca-Cole pet evrov, gazirana in negazirana voda štiri evre, točeno pivo pa kar šest evrov. Poleg tega je treba plačati še 2 evra za kozarec, kar pomeni, da je pivo stalo osem evrov.

Navijači so nezadovoljni. FOTO: Chiinka Getty Images/istockphoto

Hrana prav tako ni poceni – hot-dog in kokice stanejo po pet evrov. Organizatorji sicer omogočajo vračilo kozarca ob predložitvi računa, kar pomeni povračilo dodatnih dveh evrov. Navijači so nezadovoljni in opozarjajo, da so cene »nesprejemljive«. Kot je zapisal eden od obiskovalcev: »To je prvenstvo za bogate. Mi, navijači, smo budale.«

Slovenski navijači razočarani nad cenami vstopnic

Slovenski navijači, ki so se množično odpravili v Zagreb, so nezadovoljni tudi zaradi visokih cen vstopnic. Paket za tekme slovenske reprezentance stane od 60 do 200 evrov, medtem ko so paketi za hrvaške tekme nekoliko cenejši, od 40 do 70 evrov.

Navijači kritizirajo organizatorje, direktor prvenstva, Silvio Njirić, je za slovenske medije komentiral, da so cene v skladu z vrednostjo dogodka, vendar dodaja, da so na Danskem in Norveškem cene še višje.

Kljub visokim cenam so slovenski navijači napolnili avtobuse in se odpravili v Zagreb. Navijači, predvsem iz Sevnice, kjer je svojo kariero začel Blaž Janc, so z navdušenjem spremljali zmago Slovenije proti Kubi z 41:19. Eden od navijačev je komentiral: »Napili se bomo pred vstopom v dvorano, ker so cene notri res pretirane.«

Svetovno prvenstvo v rokometu je zagotovo priložnost za športne užitke, a visoke cene hrane, pijače in vstopnic povzročajo nezadovoljstvo med navijači. Kljub temu pa vzdušje ostaja navijaško, še posebej med slovenskimi in hrvaškimi ljubitelji rokometa, ki z optimizmom pričakujejo nadaljnje tekme.

