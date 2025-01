Sprevodnik Blaž Janc pripeljal odpravo v Zagreb

Dovolj ogrevanja, začenja se zares tudi za slovenske rokometaše, ki so včeraj z vlakom Slovenskih železnic odpotovali z gradbišča ljubljanske postaje in se po prihodu v hrvaško glavno mesto namestili v petzvezdičnem hotelu Westin dobrih pet kilometrov stran od zagrebške Arene, kjer jih danes ob 18. uri proti Kubi čaka prva tekma 29. svetovnega prvenstva.

Prvi med 18 enakimi je Blaž Janc, ki bo pri 28 letih prvič v vlogi kapetana na velikem tekmovanju. Zvezdnik Barcelone verjame, da bodo Slovenci pod vodstvom selektorja Uroša Zormana pustili pečat na mundialu v neposredni soseščini, kjer si Sevničan obeta veliko podporo navijačev.

Slovenci so se na SP odpravili z vlakom. FOTO: Voranc Vogel

Imate posebno čast, da ste po devetih letih od prvega nastopa za Slovenijo kapetan. Koliko vam pomeni?

»Če povem iskreno, si prevelikega bremena nočem naložiti. Po drugi strani pa sem zelo vesel. Večkrat sem rekel, da je že igrati za reprezentanco velika čast, da si ob tem kapetan, pa je sploh nekaj posebnega. Veliko je bilo odličnih slovenskih igralcev, ki nikdar niso bili kapetani na velikem tekmovanju. Ponosen sem, hkrati pa se zavedam, da sem si to vlogo priboril. Pričakujem, da bom dobro vodil ekipo, da bom vodja, kakršnega si ta reprezentanca zasluži. V zadnjih letih sodim med ključne igralce, smo dobra »klapa«, fantje so pridni, marljivi, zato verjamem, da ne bo nobenih težav.«

Selektor Zorman rad poudari, da mora biti v slačilnici jasna hierarhija, v kateri vsak vedno ve, kakšna je njegova vloga. Tako je bilo, ko je bil kapetan on, pa tudi, ko ga je nasledil Jure Dolenec. Boste nadaljevali tradicijo? Kakšno je sploh vzdušje?

»Ne vidim razlogov za spremembe v sistemu, ki deluje. Z vzdušjem pa je tako, ko se zmaguje, je vse super, ko so porazi, je vse narobe. To ni nič novega. Najlažje bi bilo, da zmagujemo in zadržimo to vzdušje. Vsi pa vemo, da se prava ekipa pokaže šele ob porazih in težkih trenutkih. Verjamem, da bo teh čim manj. Drugače ne vidim bistvene razlike, konec koncev nismo zamenjali veliko igralcev v primerjavi z olimpijskimi igrami.«

18.00 je termin prve tekme Slovenije s Kubo, ob 20.30 se bosta pomerili Islandija in Zelenortski otoki.

Prvenstva po OI so običajno polna presenečenj. Mnoge reprezentance se odločijo za pomladitev. Pri Sloveniji ta ni bila tako izrazita, kot se je zdelo ob koncu lanskega poletja. S kakšnimi cilji ste pripotovali na glavni zagrebški kolodvor?

»Nismo ravno reprezentanca, ki redno osvaja kolajne, ampak smo Slovenija, ki nekaj pomeni v svetovnem rokometu. To četrto mesto z olimpijskih iger nam je dalo dodatno samozavest in potrditev, da smo na pravi poti, po drugi strani pa predstavlja dodatno breme. Pričakovanja in apetiti so zrasli. Če smo po velikem uspehu leteli preveč visoko in bili preveč požrešni, smo hitro dobili bolečo zaušnico. Zato moramo ostati na trdnih tleh, iti tekmo za tekmo. Bomo videli, kam nas lahko to pripelje. Veliko je reprezentanc, ki so na zelo podobni ravni kot mi. Odločale bodo malenkosti.«

115 nastopov za Slovenijo ima Blaž Janc. 100. tekmo bo danes vpisal Tilen Kodrin. 31 let bo jutri dopolnil Blaž Blagotinšek. 18 igralcev je s seboj vzel Uroš Zorman.

Z Zormanom se je krivulja v dveh letih močno zasukala navzgor. Deseto mesto na SP 2023, šesto na EP 2024 in nazadnje četrto mesto na OI v Parizu. Kar kruto je razmišljanje o tem, da bo vse razen kolajne neuspeh. Toda letvico ste si postavili vendarle sami ...

»Nekaj so želje, drugo pa realnost. Menim, da moramo vsi skupaj stopiti korak nazaj in biti realni. Če želimo osvojiti kolajno ali sploh sanjati o njej, se nam mora pokriti kar precej stvari. Nismo svetovna rokometna velesila, zato moramo ostati skromni. To je edina pot, ki nas lahko pripelje daleč. Če bomo preveč razmišljali o najvišjih mestih, se ne bo dobro končalo. Fantom sem kot kapetan že povedal, da nočem nobenega razmišljanja dlje od naslednje tekme. Najpomembneje je, da skozi prvenstvo rastemo.«

Že z EP 2018 se spomnimo, kako odlično vzdušje so v Zagrebu in Varaždinu pripravili slovenski navijači. Navsezadnje je vaš domači Dol pri Sevnici precej blizu. Verjamete, da vam bodo znova prinesli veter v hrbet?

»Prav gotovo. V bistvu vsi igramo za to, da lahko doživimo takšno prvenstvo. Še lepše bi bilo v Sloveniji, ampak to je druga najboljša rešitev. Srčno upam, da bomo imeli glasno podporo, navijači nas lahko ponesejo visoko. Upam, da jih bo prišlo veliko. Šport brez navijačev nima smisla, po drugi strani pa se zavedamo, da smo mi tisti, ki jih moramo privabiti z bojevito igro. Tako bomo rasli mi in tudi vzdušje v dvorani.«

Za konec: kako je potovati z vlakom?

»Tudi na EP 2018 smo v Zagreb prišli po tirih. Rad se vozim z vlakom, super je. Dober začetek nove pustolovščine.«