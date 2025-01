Ligaški nogometni ples v letu 2025 odpirajo prvaki Celjani. Njihovi prvi tekmeci bodo Šiškarji (Bravo), po sobotni takojšnji zahtevni bitki se jim bodo naslednji konec tedna zoperstavili še vijolični Štajerci. A Celjani so se pripravljali za naskok na Olimpijo. S trenerjem Albertom Riero so prvič v sezoni izpeljali priprave in »poenotili ali avtomatizirali« zamisli, ki jih jeseni niso mogli. Kakšen bo odziv in kakšna bo spomladanska igralna podoba, je poskušal predstaviti jesenski osmoljenec in eden od ključnih mož ekipe Žan Karničnik. Še zlepa se niste odpovedali ubranitvi lovorike. Na čem ...