Čeh je atletski Michael Jordan

Dvoranska atletika je po svetu že v pogonu, a pri njej pod streho ne moreš metati diska. Metalci diska, kopja in kladiva se tako udeležujejo zimskih prvenstev na odprtem, tako je bilo v nedeljo na Ptuju tudi na slovenskem tekmovanju s petouvrščenim z olimpijskih iger v Tokiu Kristjanom Čehom.

Peta stopnička v japonski prestolnici pa je najboljšemu slovenskemu atletu pustila občutek, ki ga ne želi več ponoviti. »Letos imam enkratno priložnost z dvema velikima tekmama v sezoni, svetovnim in evropskim prvenstvom. Vse je mogoče, petega mesta pa resnično nočem ponovno imeti ob svojem imenu,« želi Čeh na velikih tekmovanjih, tu bodo tudi sredozemske igre, disk zalučati na daljave, ki prinašajo odličja.

Za to bo moralo atletsko orodje daleč leteti, 23-letnik pa je na Ptuju zmagal s 67,27 m, drugim izidom sezone na svetu. Tako je v hudem mrazu na dan tekmovanja za tekmovalni uvod v leto 2022 za tri metre zaostal za svojim slovenskim in mlajšim članskim evropskim rekordom (70,35 m), ki ga je postavil lanskega 26. junija v finskem Kuortaneju. Kristjan Čeh je na pot do želenih uspehov stopil, po sodelovanju z Gorazdom Rajherjem, tudi z novim trenerjem, Estoncem Gerdom Kanterjem, svetovnim prvakom v metu diska iz Osake leta 2007 in leto pozneje olimpijskim zmagovalcem iz Pekinga. Bil je tudi olimpijsko bronast v Londonu 2012.

»Zagotovo je želja, da na obeh letošnjih velikih tekmovanjih stopi na zmagovalni oder,« ciljev ne skriva Kanter, tudi lastnik tretjega izida vseh časov (73,38 m iz leta 2006). Čeh je denimo na tej razpredelnici na 23. mestu.

Nacionalni zaklad

»Po pripravah v Estoniji sem bil tri tedne na Tenerifu. Sezono sem odprl z izidom, ki bi mi v Tokiu prinesel kolajno. Po tehnični plati sva bila s trenerjem zadovoljna z nastopom, imel sem stalne mete. To je potrditev, da sem se dobro odločil pri prenovi ekipe. S Kanterjem sodelujem pol leta, ko sem ga spoznal, sem imel do njega veliko spoštovanje. Zdaj je tu tudi izziv, da presežem njegove dosežke,« ocenjuje Čeh.

Konec tedna bo metal v Splitu, nato na Portugalskem, kjer bo zimski evropski pokal v metih. Sledile bodo priprave na poletno sezono in glavna cilja leta, julijsko SP v ameriškem Eugenu in EP v Münchnu avgusta. Tudi nekdanji estonski diskobolos pa ima svoje uvodnomesečne vtise pri novem sodelovanju s slovenskim metalcem. »Je zelo nadarjen, zaradi kratkega sodelovanja se šele prilagajava drug drugemu. Sva pa že spremenila nekaj tehničnih stvari v samem metu. Zame je velik izziv, da lahko sodelujem s Čehom, na neki način je vaš nacionalni zaklad. Bil sem vrhunski atlet in vem, da ima izjemen potencial. Sicer sem velik ljubitelje košarke, lahko rečem, da je Čeh mladi Michael Jordan, a v atletiki. Denimo sam sem imel slabše zmožnosti, a sem kar veliko dosegel. Čeh lahko zagotovo postane olimpijski zmagovalec in tudi izboljša svetovni rekord, ta se je meni za malo izmaknil,« je razmišljal Gerd Kanter.