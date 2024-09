Če bo lahko, bo pomagal Timu

Z avtodomom in prikolico so se motokrosist Jan Pancar, oče Igor in tokrat dekle Lana namesto mame Mateje, zjutraj odpravili na zadnjo dirko sezone svetovnega prvenstva. Cozar, mestece v osrednji Španiji, je približno 2200 km oddaljeno od Trebnjega.

V ekipi TEM JP253 KTM vlada dobro vzdušje, saj je Pancar nazadnje na Kitajskem s petim mestom dosegel rezultat kariere. Na VN Kastilje-La Manche bo konec tedna padla odločitev o svetovnem prvaku v razredu MXGP.

Pred koncem vaše prve sezone v razredu MXGP ste na skupnem 14. mestu, na 19 dirkah ste dosegli nekaj odmevnih izidov, najboljšega prav nazadnje v Šanghaju. Ste pričakovali, da se boste tako dobro znašli na 450-kubičnem motorju?

»Preden sem iz MX2 presedlal na močnejši motor, nisem natančno vedel, kaj naj pričakujem. Sem pa hitro spoznal, da se je boljše voziti s 450 kot 250 ccm. Čez zimo sem imel dobre priprave, a vseeno nisem vedel, kam sodim v elitni konkurenci. Upal sem, da bom blizu deseterici. Izkazalo se je, da sem konkurenčen. Zadovoljen sem.«

265 točk je doslej zbral Jan Pancar in je 14. v MXGP.

V nedeljo bo padla odločitev o prvaku. Tim Gajser zaostaja sedem točk za Jorgejem Pradom. Menite, da še ima realne možnosti, ali je prvenstvo zapravil na Kitajskem, kjer je izgubil 21 točk?

»Malo je že 'zafrknil', toda ima še vedno lepe možnosti, da mu uspe. V motokrosu se lahko veliko zgodi že na enem štartu. Vsakemu se lahko pripeti padec, kot se je Timu v prvi vožnji. Če bo dobil kvalifikacije in obe vožnji, bo Prado težko vselej drugi. Vse je odprto.«

Ste vi sploh lahko v kakšno pomoč zvezdniškemu rojaku?

Težko. Gajser, Prado in Jeffrey Herlings so na višji ravni od vseh ostalih in prehitri zame. Če bi se Prado nekako znašel za menoj, pa se mu ne bi dal zlahka.

Še malce rubrike šport zasebno. Kot vidimo na družbenih omrežjih, ste bili konec tedna na poroki skupaj z Lano.

Na moj edini prosti konec tedna je bila poroka in sem si vzel čas. Bila je njena družba, ampak saj se tam vsi poznamo.