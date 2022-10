Če bi še enkrat prišli kralji v Evropo

Več tednov je že naokrog, odkar so dodobra oživela hokejska ligaška tekmovanja po stari celini. Zdaj pa je poletnim počitnicam napočil konec tudi pod žarometi NHL, na svetu najbolj cenjenega klubskega tekmovanja na ledenih ploskvah. Tam je pač zbrana smetana vodilnih hokejskih asov, med katerimi je že od leta 2006 – neprekinjeno pri moštvu Los Angeles Kings – tudi naš Anže Kopitar. Napadalec, star 35 let, ima sijajno kariero, prestižnima Stanleyjevima pokaloma iz let 2012 in 2014 pa bi rad dodal še lovoriko št. 3.

Že dobro poldrugo desetletje med kralji iz Los Angelesa pomembna vloga pripada 35-letnemu Gorenjcu s Hrušice pri Jesenicah, tudi v novi sezoni bo edini Slovenec pod žarometi prestižne NHL. Kot kapetan seveda ohranja prav poseben ugled v moštvu, na tribunah in med tekmeci. In četudi je imela naša dežela v preteklosti že veliko dobrih hokejistov, nekateri med njimi pa zdaj blestijo pod strehami evropskih dvoran, je prav ta kapetan moštva iz Kalifornije premikal mejnike kot še nihče med rojaki na ledu. Med drugim ima Stanleyjeva pokala za naslov zmagovalcev NHL, od prvega je minilo desetletje, v Los Angelesu so se tega podviga poleti spomnili s posebnim praznovanjem in druženjem nekdanjih akterjev.

»Prav lepo je bilo srečati stare prijatelje in obujati čudovite spomine. Posnetkov tiste končnice sploh nismo potrebovali, saj se vsega prav dobro spominjamo,« je iz Los Angelesa sporočil vodilni slovenski hokejist, ki je pri sedanjem moštvu eden od le še treh iz tiste šampionske zasedbe. Ob njem sta še vratar Jonathan Quick in branilec Drew Doughty. »Precej nekdanjih soigralcev je zdaj v pokoju, pa stiskajo pesti za nas in si želijo, da bi osvojili tretji naslov.«

Pritisk je dobrodošel

O tem, da so kralji po prejšnjih sušnih sezonah nazadnje naredili korak naprej, ni dvoma. Uvrstili so se v končnico in v njej po sedmih tekmah izgubili z odličnim Edmontonom. »Jasno, zdaj ljudje pričakujejo novo uvrstitev v končnico. In tu je tudi pritisk. A ta je dobrodošel za našo ekipo. Nazadnje smo dokazali, da zmoremo, zdaj je to treba nadgraditi,« se dobro zaveda naš zvezdnik.

Tudi zaradi svojega vedenja in pristopa na ledu in ob njem je še vedno izjemno priljubljen. Zato ne preseneča, da so tudi ob zadnjem koncu tedna in gostovanju hokejistov Nashvilla ter San Joseja v Pragi misli uhajale v leti 2007 in 2011. Takrat so namreč kralji odprli sezono NHL v Evropi. Za številne Anžetove častilce v domovini bi bilo sanjsko, če bi ga v črno-belem dresu Los Angelesa videli še enkrat na stari celini. »Slišal sem, da obstaja možnost našega odhoda v Evropo,« nam je dejal poleti na Bledu. In takrat smo si dejali – od namiga k uresničitvi!