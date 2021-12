Čas za prvi poraz ranjenih levinj

Slovenske rokometašice odštevajo zadnje ure pred uvodno tekmo na 25. svetovnem prvenstvu v Španiji. Že prvi dvoboj, ki se bo v Granollersu začel ob 20.30, jim lahko na široko odpre vrata drugega dela, kar je njihov cilj. Zmaga proti Črnogorkam bi bila toliko bolj sladka, ker bi bila prva na velikih tekmovanjih. Vse je enkrat prvič, poreče njihov rojak Dragan Adžić.

Francija, Črna gora, Angola, Slovenija. To so reprezentance v skupini A, tri se bodo uvrstile med najboljših 24. Slovenke na papirju potrebujejo eno zmago, prva priložnost pa bo že nocoj v dvorani s 5200 sedeži, ki je lahko kljub trdovratni pandemiji koronavirusa 80-odstotno zasedena. A v njej bo verjetno bolj komorno vzdušje. Podlago so preizkusile sinoči, potem ko so prek Ljubljane in Frankfurta dopotovale v bližnjo Barcelono, kjer so nastanjene, Granollers je namreč le pol ure vožnje od katalonske metropole.

Na Črno goro naša dekleta nimajo lepih spominov. Pred enim letom so proti njim na EP na Danskem izgubile s 25:26 in končale nastope po treh tekmah. Še dve leti prej so na euru v Franciji na uvodni tekmi klonile z 32:36. Črnogorke sicer niso več takšna velesila, kot so bile v času, ko jih je vodil Adžić. Z njim so namreč osvojile naslov evropskih prvakinj leta 2012, pred tem bile na OI v Londonu srebrne. Budućnost je pod vodstvom zdajšnjega slovenskega selektorja osvojila ligo prvakinj v letih 2012 in 2015. Zdaj je ta klub v procesu pomlajevanja in ni več konkurenčen najboljšim, podobno velja za reprezentanco, ki je najboljšo uvrstitev na SP dosegla pred dvema letoma na Japonskem s petim mestom.

Adžić vs. Popović

V njej zdaj ni igralk, kakršna je bila Bojana Popović, zdajšnja selektorica, je pa zraven kapetanka Jovanka Radićević, soigralka naše Nine Zulić v Turčiji. Popovićeva, ena najboljših igralk v zgodovini, ima oslabljeno reprezentanco, v kateri ni več Majde Mehmedović, Andree Klikovac in Milene Raičević, poškodovani sta najboljša strelka Đurđina Jauković, bivša soigralka Ane Gros v Brestu, in Jelena Despotović. Slovenski ljubitelji rokometa poznajo Matejo Pletikosić, ki je še letos branila barve Krima Mercatorja.

»Povsem smo osredotočene na prvo tekmo s Slovenijo, na kateri želimo prebiti led. Z zmago bi si tako rekoč zagotovile napredovanje. Da bomo igrale proti Adžićevi ekipi, bo za nas še poseben izziv, saj nas najbolje pozna,« je dejala članica Podravke Tatjana Brnović. Levinje iz Črne gore so tako kot Slovenke v Španijo dopotovale s slabo popotnico, Slovenija je izgubila obe tekmi s Hrvaško, Črna gora s Švedsko, prvič celo z minus 14 (24:38). Slovenska kapetanka in najboljša strelka Ana Gros temu ne pripisuje veliko pomembnosti.

»Menim, da smo pripravljeni, iz Laškega in Poreča smo izvlekli največ, posvetili smo se detajlom igre na obeh straneh igrišča. Komaj čakamo, da se tekmovanje začne,« že prsti srbijo Velenjčanko, ki je pravočasno okrevala po poškodbi. Še zanimivost, stavnice dajejo prednost Slovenkam (1,4: 2,75).